Vụ cựu Giám đốc Hacinco lây nhiễm Covid-19 cho nhiều người: Công an đang điều tra nhiều vấn đề

Sáng 24/5, nguồn tin riêng của PV Infonet cho hay, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến việc cựu Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo nguồn tin, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xác minh việc ông Nguyễn Văn Thanh vi phạm các quy định phòng dịch, khai báo y tế gian dối... dự liên hoan, họp mặt với tần suất lớn làm lây nhiễm Covid-19 cho nhiều người.

Còn nhiều vấn đề cần điều tra làm rõ xung quanh việc này.

Tính đến thời điểm này, vợ chồng ông Nguyễn Văn Thanh, cựu giám đốc Hacinco được xác định có gần 200 người tiếp xúc gần (F1) trong đó đã có 18 F1 nhiễm Covid-19.

Vừa qua 1 số địa phương đã nhanh chóng khởi tố các cá nhân không tuân thủ phòng dịch, làm lây nhiễm Covid-19 cho người khác.

Trong lúc Công an TP Hà Nội còn đang xem xét, điều tra vụ việc về mặt pháp luật, ông Nguyễn Văn Thanh đã bị cách chức bí thư Đảng uỷ, giám đốc Hacinco.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực nơi ở của ông Nguyễn Văn Thanh và vợ.

Trước đó, vào trưa 14/5, trao đổi với PV Infonet, Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: “Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao công an xem xét xử lý vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Văn Thanh, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu vụ việc, xem xét xử lý dựa trên cơ sở thực tế, theo các quy định pháp luật".

Ông Nguyễn Văn Thanh.

Trao đổi với PV về vụ việc, luật sư Phạm Thu Hà (VPLS Trung Hòa, Hà Nội) chia sẻ: “Hành vi cố ý không khai báo, khai báo gian dối, có biểu hiện nhưng đã không thông báo cho cơ quan chức năng mà vẫn tiếp tục tham gia, gặp gỡ nhiều người đã gây hậu quả rất nghiêm trọng và ảnh hưởng cực kỳ lớn đến công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh hiện nay.

Cơ quan chức năng phải khẩn trương, nhanh chóng xem xét khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can với hành vi nêu trên theo quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Trường hợp xác định đối tượng có dấu hiệu phạm tội thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt thấp nhất là phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm và có thể phạt tù là từ 10 năm đến 12 năm nếu hậu quả từ hành vi này là rất nghiêm trọng".

Sông Yên

