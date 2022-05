Vụ công an nửa đêm xông vào nhà tát, đẩy người phụ nữ: Công an tỉnh Cao Bằng xử lý xong sẽ báo cáo Bộ Công an

Trao đổi với PV về vụ Phó trưởng công an phường tát, đẩy cô gái trẻ trong tiệm cắt tóc ở Cao Bằng, Trung tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, việc xử lý thuộc quyền chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh.

Sáng 4/5, trao đổi với PV Infonet, Trung tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết: “Việc Phó công an phường tát chị M.K và dọa bắt người sẽ được xử lý theo quy định. Cơ quan công an đã có quy định cụ thể rồi.

Vụ việc đó thuộc sự phân quyền chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng. Sau khi xác minh xử lý xong, Cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng sẽ báo cáo Bộ Công an".

Trước đó, vào chiều 3/5, trao đổi với PV Infonet về vụ việc này, Đại tá Nông Văn Kiên, Trưởng công an TP Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) cho biết: “Cho dù nhóm người (được cho là có Phó trưởng Công an phường) tát chị M.K đã xin các nạn nhân được giảng hòa, các nạn nhân đã đồng ý giảng hòa thì cơ quan công an vẫn xử lý như thường, không lăn tăn gì cả. Sai đến đâu xử lý đến đó, quan điểm là không bao che cho sai phạm”.

Khi được hỏi về người mặc sắc phục có hành vi lôi anh N lên xe, đi cùng với vị Phó công an phường, vị lãnh đạo Công an TP Cao Bằng cho biết: “Mọi việc cơ quan công an đang làm, chưa thể khẳng định người đó là công an hay không phải công an. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Cũng trong buổi chiều 3/5, nói về vụ việc này, Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết: “Ngay sau khi biết thông tin về vụ việc, xác định người mặc quần áo trắng đánh chị M.K. là Phó trưởng công an phường Sông Bằng, cơ quan công an đã tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ này để xác minh làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng cũng chưa nhận được đơn tố cáo hay khiếu nại từ phía bị hại”.

Hành vi đánh phụ nữ, dọa bắt người có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Còn luật sư Hoàng Tùng – Trưởng VPLS Trung Hòa (Hà Nội) nêu quan điểm: “Hành vi bắt người của cán bộ Công an phường Sông Bằng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thời điểm thực hiện bắt người được xác định là 23 giờ, do đó cần làm rõ việc bắt người này đã thực hiện đúng quy định hay chưa, có thuộc trường hợp được bắt người vào ban đêm hay không.

Trong quá trình tiến hành cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cần có tài liệu, chứng cứ cần thiết chứng minh người bị bắt đó là đối tượng bị áp dụng biện pháp bắt người. Kết luận điều tra về việc bắt người tại vụ việc này là căn cứ xác định trách nhiệm đối với hành vi đánh người của Phó trưởng Công an phường Sông Bằng.

Camera ghi lại hình ảnh vị phó trưởng công an phường vung tay tát người phụ nữ.

Hành vi đánh người của Phó trưởng Công an phường Sông Bằng đã xâm phạm trực tiếp đến quyền được bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người phụ nữ. Đây là hành vi đáng bị phê phán, thể hiện sự thiếu khách quan và yếu kém trong nghiệp vụ của vị cán bộ này.

Trường hợp kết quả điều tra vụ việc cho thấy việc bắt người được thực hiện trái luật, các cán bộ phường Sông Bằng không thực hiện công vụ thì hành vi của vị Phó trưởng công an phường sông Bằng có thể được xác định là hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác.

Căn cứ kết quả giám định tổn hại sức khỏe của nạn nhân và tính chất của hành vi đánh người thì vị cán bộ này có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc có thể bị phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015”.

Vụ công an nửa đêm xông vào nhà tát phụ nữ: 'Nạn nhân đồng ý hòa giải vẫn xử lý, không bao che!' Trao đổi với PV Infonet, lãnh đạo Công an TP Cao Bằng khẳng định: ''Dù người được cho là Phó trưởng Công an phường tát chị M. K đã xin các nạn nhân được giảng hòa thì Công an vẫn xử lý như thường, không lăn tăn gì cả''.

Đình chỉ Phó trưởng Công an phường ở Cao Bằng đánh phụ nữ tại quán cắt tóc Công an tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu tạm đình chỉ Phó trưởng Công an phường Sông Bằng để xác minh hành vi đánh phụ nữ và xử lý.

Sông Yên