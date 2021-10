Vụ chồng giết vợ ở Bắc Giang: Biết cậu không trốn thoát cháu đến công an đầu thú

Một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Xuân là người biết ông Yên vừa giết người nhưng không tố giác tội phạm mà giúp hung thủ tháo biển số xe, chở đến bến đò để người này lẩn trốn.

Ngày 22/10, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Yên (63 tuổi, ở xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa) về tội Giết người.

Bị can Nguyễn Quốc Yên.

Bên cạnh đó, cơ quan cảnh sát điều tra cũng khởi tố Ngọ Đức Xuân (36 tuổi, ở huyện Hiệp Hòa) về hành vi che giấu tội phạm.

Theo cơ quan điều tra, ông Yên và bà N.T.H. (65 tuổi) từng là vợ chồng nhưng đã ly hôn được hơn 30 năm, có với nhau 3 người con. Sau khi ly hôn, ông Yên kết hôn với một phụ nữ khác và sống cạnh nhà bà H ở.

Thời gian gần đây, ông Yên quay lại sinh sống với người vợ cũ đã ly hôn từ trước nhưng xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Theo lời khai của ông Yên, vào tối 17/10, khi nghi phạm đang ngủ thì nghe thấy tiếng động và tỉnh giấc. Khi tỉnh giấc, ông Yên thấy bà H. đang cầm hung khí. Sau đó, ông Yên giằng co, giật lấy hung khí và giết chết nạn nhân.

“Tuy nhiên, đó là lời khai của nghi phạm và cơ quan công an vẫn đang đấu tranh để làm rõ chân tướng sự thật của vụ việc”, vị lãnh đạo này chia sẻ.

Ngoài ra, vị lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cũng cho biết: “Sau khi gây án, ông Yên trèo tường bỏ trốn đến nhà của Ngọ Đức Xuân (cháu gọi ông Yên bằng cậu) để kể lại vụ việc. Lúc này, Xuân giúp kẻ giết người tháo biển số xe máy, đồng thời đưa ông Yên đến bến đò để tẩu thoát.

Sau đó, ông Yên lẩn trốn ở nhà mẹ tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Đến đêm 18/10, cảnh sát bắt giữ Nguyễn Quốc Yên. Ông Xuân cũng đầu thú cơ quan công an khi biết sự việc.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 22 giờ ngày 18/10, Công an huyện Hiệp Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Yên (SN 1959, trú tại thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) là đối tượng tình nghi trong vụ án “Giết người” xảy ra tối 17/10. Nạn nhân là bà Ngô Thị H (SN 1956), vợ ông Yên. Trước đó, bà H và ông Yên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Khoảng 20 giờ ngày 17/10, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu của bà H, nghĩ là hai vợ chồng đang cãi nhau, xô xát như những lần trước nên đã gọi con trai đến. Khi người con đến nhà thì gặp ông Yên phóng xe máy rời khỏi hiện trường, người con vào kiểm tra phát hiện thấy bà H đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Công an huyện Hiệp Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm. Tối 18/10, cảnh sát phát hiện và bắt giữ ông Yên khi đang lẩn trốn tại gia đình bà D.T.L trú tại Thôn Phù Yên, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (bà L là mẹ nuôi của ông Yên). Qua đấu tranh sơ bộ, ông Yên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

