Bộ Công an điều tra vụ cháy phòng trà khiến 6 người chết

Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an làm rõ nguyên nhân vụ cháy phòng trà trên đường Đinh Công Tráng (phường Lê Mao, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) khiến 6 người tử vong vào 0 giờ 5 phút ngày 15/6.

Vào thời gian trên, nhiều người dân nghe thấy tiếng nổ lớn kèm theo khói lửa bốc ra từ phòng trà Fill, địa chỉ 146 đường Đinh Công Tráng, đồng thời hô hoán tìm cách tiếp cận bên trong phòng trà để cứu người nhưng không thành. "Lúc đó là nửa đêm, nghe tiếng nổ lớn, tôi chạy ra thì phát hiện khói lửa bốc lên ngùn ngụt từ phòng trà. Biết có người bên trong nhưng do cửa vào khóa kín nên không ai vào được" - một người dân kể lại.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Nghệ An đã điều 7 xe chữa cháy đến hiện trường. Sau khoảng 20 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Kiểm tra tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 4 thi thể trong phòng ngủ tầng 1 và 2 thi thể ở tầng 3. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định gồm: anh Nguyễn Trọng H. (SN 1983, chủ phòng trà), chị Nguyễn Thị H. (SN 1984, vợ anh H.) đang mang thai cùng 2 con là Nguyễn Đan Nh. (SN 2010) và Nguyễn Hoàng Ph. (SN 2016). Hai nạn nhân còn lại là chị Nguyễn Thị Lan Ph. (SN 1977) và con Nguyễn Ngọc Minh H. (SN 2009) - khách thuê một phần tầng 3.

Phòng trà Fill ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An sau vụ cháy.

Ông Nguyễn Tam Kỳ, Chủ tịch UBND phường Lê Mao, cho biết anh H. thuê lại căn nhà của người khác làm phòng trà được hơn 3 năm nay, trong quá trình kinh doanh chưa xảy ra sự cố cháy nổ lần nào.

Theo báo cáo ban đầu của cơ quan công an, căn nhà bị cháy được xác định là nhà ở kết hợp kinh doanh, được bố trí 1 tầng hầm và 3 tầng nổi. Trong đó, tầng 1 được sử dụng để cho thuê mặt bằng làm phòng trà (đã đóng cửa do dịch Covid-19), 1 phòng ngủ của gia đình, 1 garage; tầng 2 để trống; tầng 3 có một phòng ngủ cho thuê. Khi lực lượng chữa cháy tới hiện trường, đám cháy đã lan cả tầng 1 và đang cháy lên các tầng trên, khói bao trùm cả ngôi nhà.

Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đang phối hợp với Cục C09 - Bộ Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 6 người tử vong. "Chúng tôi đang chờ kết luận nguyên nhân vụ cháy từ việc khám nghiệm hiện trường của Bộ Công an", Đại tá Tùng nói.

Liên quan đến vụ cháy này, ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cùng lãnh đạo UBND TP Vinh đã đến thăm hỏi, chia buồn với các gia đình có người gặp nạn. Trước mắt, UBND tỉnh Nghệ An hỗ trợ 5 triệu đồng/gia đình và TP Vinh hỗ trợ các gia đình 10 triệu đồng/nạn nhân. Sau khi cơ quan chức năng bàn giao thi thể, chính quyền địa phương sẽ phối hợp cùng gia đình chôn cất các nạn nhân.

Theo nld.com.vn