Vụ cháy nhà cao tầng ở phường Phú Đô làm 1 người tử vong: Nghi phạm từng đốt máy tính của người yêu

Người yêu của nghi phạm phóng hỏa gây cháy nhà trọ cao tầng kể, cách đây gần 1 năm, Hải thay đổi toàn toàn, hay nổi nóng ghen tuông. Có lần Hải đã đốt máy tính, lần khác thì đập vỡ máy tính tại khu nhà trọ của anh.

Sáng 1/4, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tạm giữ nghi phạm là nữ để điều tra về vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngõ 60 phố Phú Đô khiến 6 người thương vong.

Nghi phạm được xác định là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, trú tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), là công nhân một công ty trên địa bàn Hà Nội.

Anh Châu Việt H (cởi trần), bạn trai của nghi phạm Hải.

Là một trong những người may mắn thoát nạn sau đám cháy, cũng là bạn trai của nghi phạm Hải, anh Châu Việt H. (SN 1994, ở tỉnh Tuyên Quang) cho biết, khoảng 19h cùng ngày, khi anh đang ở trong phòng thì ngửi thấy mùi khói nên đã cùng người bạn trong phòng chạy lên tầng thượng.

"Tôi đang ở tầng 6, ngửi thấy mùi khói, cũng không biết cháy từ tầng mấy thì vội vàng chạy lên tầng 7. Trước đó có 3 người chạy lên rồi nhưng tôi không để ý, khi tôi lên họ đã ở trên đây rồi. Tôi được huấn luyện rồi nên tôi rất bình tĩnh.

Dù không có lửa bốc lên nhưng nhiều khói nhựa rất độc. Tôi nhịn thở để chạy lên tầng 7, khói quá, bật cả đèn điện thoại cũng không nhìn thấy gì", anh H. nói.

Ngôi nhà trọ cao tầng với rất nhiều phòng trọ nơi xảy ra vụ cháy.

Sau khi được mời lên làm việc tại trụ sở công an, anh H kể, anh quen biết chị Trần Thị Thanh Hải sau một lần đi giao hàng ở Tây Hồ cách đây 2 năm. Lúc đầu quen nhau thì thấy tính cách của Hải cũng bình thường. Tuy nhiên, cách đây gần 1 năm, Hải thay đổi hoàn toàn, hay nổi nóng ghen tuông, cộng thêm việc bị gia đình ngăn cấm chuyện tình cảm nên cả hai thường xuyên xảy ra cãi vã, xung đột. Thậm chí có lần Hải đã đốt máy tính, lần khác thì đập vỡ máy tính tại khu nhà trọ của anh H.

“Sau mỗi lần chúng tôi cãi nhau, cô ấy lại nhắn tin cho mẹ tôi là từ nay đừng liên lạc với cô ấy nữa. Thêm nữa, dù đã yêu nhau gần 2 năm nhưng nhà cửa bạn gái ở đâu tôi cũng không biết”, anh H. chia sẻ.

Khoảng tháng 1/2022, bạn gái báo tin mình có thai khiến anh H. bất ngờ bởi cả hai đã lên kế hoạch chưa có con vội. Sau nhiều lần cãi vã với bạn gái, nam thanh niên này quyết định chuyển sang nhà anh họ ở ngõ 60 đường Phú Đô để tránh mặt.

Anh H quen biết chị Trần Thị Thanh Hải sau một lần đi giao hàng cách đây 2 năm.

Khoảng 2 tuần trở lại đây, anh H. vẫn nhận được tin nhắn trách móc của bạn gái vì vô tâm, lạnh nhạt.

"Cô ấy nhắn tin trách móc vì không quan tâm, nhưng tôi nghĩ đã chia tay rồi quan tâm hay không việc là của mình. Việc cô ấy tìm đến đốt xe máy của anh họ tôi khiến tôi rất bất ngờ, bởi mấy ngày qua cả hai không gặp, thi thoảng nhắn tin nhưng không đến mức độ quá gay gắt”, anh H. nói.

Chiếc xe bị Hải đổ xăng đốt tại khu nhà trọ là xe của người khác, anh H mượn trưa hôm 31/3 để đi sửa máy tính.

Sau thời điểm công an trích xuất camera an ninh để điều tra vụ hỏa hoạn và tìm thấy một số vật dụng bỏ lại phía bên ngoài cổng, anh H. đã nhận ra ngay hung thủ phóng hỏa là bạn gái mình. Anh H. hẹn gặp bạn gái và sau đó Hải bị công an bắt giữ.

“Hành vi của bạn gái tôi rất bồng bột, không nghĩ đến hậu quả của mình. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến tôi rất đau lòng bởi trong đó có nhiều trẻ nhỏ bị thương. Đặc biệt bạn nữ tử vong tôi mới đến chưa gặp mặt bao giờ. Đến cả chuyện Hải bảo có thai nhưng khi đi kiểm tra không phải. Tôi đoán Hải làm vậy để cố níu kéo tình cảm", anh H. nói.

Trưa ngày 1/4, xe của phường Phú Đô chở những chiếc xe bị thiêu rụi trong vụ cháy ra khỏi khu vực hiện trường.

Nhiều chiếc xe bị trơ khung, không thể sử dụng.

Bảo Khánh