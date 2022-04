Vụ cháy 5 người tử vong ở Phạm Ngọc Thạch: Đêm không ngủ của khu tập thể, hàng xóm bất lực nhìn lửa khói ngùn ngụt

Sáng 21/4, rất đông người dân có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 5 người tử vong xảy ra lúc đêm qua tại ngôi nhà sát khu B9 tập thể Kim Liên, ngõ 65 phố Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).

Bên ngoài căn nhà được phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ quá trình điều tra.

Nói về vụ cháy, một người hàng xóm sống cạnh ngôi nhà bị cháy cho biết, khoảng 1h sáng, khi đang ngủ thì họ nghe thấy có tiếng nổ như bình gas mini. Sau đó thấy xe cứu hỏa chạy tới họ mới biết là có cháy.

Sáng 21/4, rất đông người dân hiếu kỳ tập trung trước hiện trường vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 5 người tử vong xảy ra tại ngôi nhà sát khu B9 tập thể Kim Liên, ngõ 65 phố Phạm Ngọc Thạch (ở phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).

Cũng theo hàng xóm, ngôi nhà bị cháy có 7 người sinh sống. Bà Mảnh chủ nhà hàng ngày bán nước ngay tại nhà, con trai cả là anh Lâm thì đi giao hàng. Ngoài ra, trong nhà còn em trai anh Lâm, vợ cùng 3 con anh Lâm sinh sống.

Bà Đàm Thị Thanh, một người hàng xóm khác kể lại, vụ hoả hoạn xảy ra khoảng 12h40, khi bà đang nằm ngủ thì nghe tiếng động mạnh. Một lúc sau, nghe tiếng tri hô “cháy, cháy, cứu tôi với” không rõ là người dân hay nạn nhân kêu cứu, bà vội gọi con chạy ra.

“Cháy cả căn nhà, khói bốc lên ngùn ngụt, cháy lan cả xe máy. Thật đau xót 5 người tử vong, trong đó có 2 trẻ nhỏ”, bà Thanh cho biết.

Lực lượng công an khẩn trương thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy.

Anh Nguyễn Hồng Sơn (SN 1985, ở khu B8) thì bàng hoàng nhớ lại, đang ngủ, đột nhiên thức dậy vì nghe thấy tiếng la hét thất thanh lúc đêm khuya, anh vội vàng chạy ra khỏi nhà. Phát hiện hỏa hoạn, anh vội hô hoán mọi người cùng tham gia cứu nạn nhưng đám cháy quá lớn, không ai dám lao vào trong nhà.

“Đám cháy to quá, ra đến nơi chúng tôi không thể làm gì được khác, khí đó lửa cháy to, nóng quá nên ai cũng sợ, bên trong phát ra nhiều tiếng nổ. Cửa cổng của ngôi nhà thì đang bị khóa. Sau đó, khi lực lượng chức năng tới thì phải dùng thang cứu hộ leo lên tầng 2, tầng 3, kịp thời hướng dẫn, đưa 2 người ở trên tầng tum xuống đất an toàn", anh Sơn kể.

Do đám cháy lớn, phát ra nhiều tiếng nổ nên người dân không dám tiếp cận hiện trường.

Một nhân chứng khác cho biết, khoảng 12h30, nghe tiếng hai bố con anh Bùi Ngọc L. (39 tuổi) và Bùi Quang H. (12 tuổi) đứng trên mái nhà kêu cứu, người dân vội chạy đến gần ứng cứu, đưa nước và khăn ướt.

“Khi đang nằm xem tivi, tôi nghe tiếng hét rất lớn, đoán ngay là L. vì quen giọng cậu ấy. Tôi đưa khăn mặt ném cho L. bịt đỡ khói, rồi xách theo 2 thau nước”, một hàng xóm khác ở cạnh nhà nạn nhân cho biết.

Theo chia sẻ của một số người ở ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa (Hà Nội), bà Đoàn Thị M. (74 tuổi) có hai con trai là anh Bùi Ngọc L. và Bùi Ngọc K., gia cảnh khó khăn, từ ngày chồng mất, bà cũng sống khổ.

“Nhà nghèo, ai cho gì bà cũng nhận mang về bán đồng nát kiếm thêm thu nhập. Chúng tôi đau xót vì nhìn thấy mà không làm được gì, lửa cháy ngùn ngụt”, nhân chứng nói.

Được biết, bên trong căn nhà của bà M. có nhiều vật liệu dễ cháy. Hàng xóm từng nói với chủ nhà nên làm lại đường dây điện để tránh nguy hiểm.

Nhiều vật dụng trong nhà bị cháy rụi.

Hà Nội: Nhà 3 tầng bị cháy lúc nửa đêm, 5 người tử vong Vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra lúc hơn 1h đêm qua tại ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) khiến 5 người bị ngạt khói tử vong thương tâm.

Ngay sau khi nắm thông tin vụ cháy, sáng sớm 21/4, UBND TP Hà Nội đã công văn hỏa tốc gửi Công an TP Hà Nội, Sở Lao động – Thương binh, xã hội và UBND quận Đống Đa về việc điều tra, xử lý hậu quả vụ cháy tại phường Kim Liên khiến 5 người tử vong.

Chủ tịch UBND TP giao Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.

Giao Sở Lao động - Thương binh, xã hội và UBND quận Đống Đa phối hợp với các cơ quan chức năng, thăm hỏi, động viên đối với các gia đình nạn nhân.

Kết quả báo cáo Thành ủy, UBND TP Hà Nội trước ngày 25/4, đồng thời thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí về kết quả điều tra sự việc.

Cũng trong buổi sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, bà Nguyễn Lan Hương đã đến thăm hỏi, trao 30 triệu đồng trích từ Quỹ cứu trợ thành phố để động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ thành phố cũng đến thăm, tặng quà, động viên gia đình nạn nhân.

Ông Dũng đề nghị các cấp chính quyền của quận Đống Đa tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ cháy.

Bảo Khánh