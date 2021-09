Vụ cháu bé 6 tuổi tử vong nghi do bạo hành: Hàng xóm bàng hoàng khi nghe tin

Đêm 17/9, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối Lê Thành C. nghi có hành vi đánh con (6 tuổi) tử vong vào tối 16/9.

Ngoài ra, vị lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cũng thông tin: “Ban đầu Lê Thành C. khai nhận có hành vi đánh con. Khi đó, C dùng đũa đánh vào mông con. Từ lời khai của C. cơ quan công an quận mới ra quyết định tạm giữ hình sự người bố này”.

Người dân đến hiện trường vụ việc.

“Để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan công an phải chờ kết quả pháp y xem có phải C. đánh chết con hay không. Từ kết quả pháp y cơ quan công an mới biết cháu bé 6 tuổi tử vong là do nguyên nhân gì, do bị đánh hay do yếu tố khác…”, vị lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm chia sẻ.

Ở một diễn biến khác cũng liên quan đến vụ việc nhưng đó là lời chia sẻ của những người dân sinh sống cạnh nhà nạn nhân. Nhiều người cho biết, vào tối 16/9, họ chỉ biết 2 vợ chồng đưa bé gái 6 tuổi này đi bệnh viện nhưng không biết nguyên nhân vì sao.

"Không ai suy nghĩ gì, chỉ nghĩ bé gái bị bệnh nhẹ nên gia đình đưa đi khám. Vì lúc chiều tối 2 vợ chồng họ đưa bé đi viện thì rất ít người biết. Sau đó, khi nghe được thông tin rằng em bé đã tử vong nghi do bị bạo hành.

Đến đêm 16/9, cơ quan chức năng đưa một người đàn ông về nhà cháu bé. Tại đây, bố cháu bé có gào lên đòi lao vào cột điện chết: “Thôi tôi chết theo con tôi đây, tôi không muốn sống trên đời này nữa”. Lúc ấy, ông ấy nói ầm ĩ lên, rất đông người có mặt cũng nghe thấy", một người hàng xóm nhà cháu bé chứng kiến vụ việc kể lại.

Một người dân sau khi nghe bàn tán xôn xao về vụ việc tại hiện trường thì đã rơi nước mắt trước cái chết thương tâm của cháu bé: “Sao đứa bé còn nhỏ tuổi như vậy lại chết được, thương bé quá. Mình cũng làm cha, làm mẹ nóng giận thì cho một 2 cái roi nhỏ là quá lắm rồi. Thương bé quá”, người này nghẹn lại.

Trước đó, ngày 17/9, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã có báo cáo nhanh về việc tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến trường hợp cháu L.H.A bị tử vong.

Theo đó, trong giờ học online tối 16/9, thấy cháu L.H.A (SN 2015) học lớp 1A16 trường Tiểu học Xuân Đỉnh không vào học. Cô giáo đã gọi điện cho phụ huynh thì được biết cháu đã mất.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 11h ngày 16/9, bố cháu A. là anh Lê Thành C. có đánh con. Đến khoảng 16h cùng ngày, mẹ cháu là Trần Thị Hoàng Đ (SN 1989) cho cháu ăn cháo và uống 1 viên Panadol thì cháu nôn nhiều nên gia đình đưa cháu vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Phía bệnh viện đã xác định cháu L.H.A tử vong trước khi vào cấp cứu. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị bạo hành nên đã báo cáo cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT, trường tiểu học Xuân Đỉnh, phòng LĐTTB&XH, UBND phường Xuân Đỉnh và các đoàn thể tìm hiểu, thăm hỏi, động viên gia đình cháu L.H.A.

UBND quận Bắc Từ Liêm cũng giao Công an quận phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật và báo cáo kịp thời về vụ việc.

Sông Yên