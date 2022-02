Vụ bố đẻ ép con gái giao cấu rồi bỏ trốn ra nước ngoài 16 năm: Xử thế nào với kẻ loạn luân?

Trường bị khởi tố về tội Hiếp dâm trẻ em và “tính chất loạn luân” được xem là tình tiết tăng nặng với khung hình phạt là 20 năm tù hoặc Tử hình.

Liên quan đến vụ Tạ Xuân Trường (SN 1968, ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) vào năm 2004 - 2006 đã cưỡng ép giao cấu nhiều lần với con gái mình tại nhà riêng. Sau đó con gái Trường đã gửi đơn tố cáo hành vi của Trường, biết bị phát hiện, Trường đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau gần 16 năm lẩn trốn tại Trung Quốc, đầu năm 2022, Trường đã tìm đường trở về Việt Nam và bị Công an huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ tại thị trấn Nước Hai huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Đối tượng Trường bị cơ quan công an bắt.

Trao đổi với PV Infonet về vụ việc này, luật sư Hoàng Tùng – Trưởng VPLS Trung Hòa (Hà Nội) cho biết: “Hành vi Tạ Xuân Trường giao cấu với con gái ruột của y có dấu hiệu của tội Loạn luân. Tuy nhiên, tại Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp- Bộ Công an-Tòa án Nhân dân tối ao- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ngày 25/9/2001 hướng dẫn áp dụng các quy định tại Chương XV “các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình” của Bộ luật Hình sự 1999 hướng dẫn cụ thể: “trong mọi trường hợp hành vi loạn luân được thực hiện đối với trẻ em dưới 13 tuổi, thì người thực hiện hành vi loạn luân phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm trẻ em (điểm a khoản 2 Điều 112 BLHS 1999).

Tức là đối tượng Tạ Xuân Trường bị khởi tố về tội hiếp dâm trẻ em và “tính chất loạn luân” được xem là tình tiết tăng nặng. Việc đối tượng thực hiện hành vi này với con gái ruột mà y có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục nhiều lần, trong thời gian dài, cũng được coi là tình tiết tăng nặng.

Do đó, Trường có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 3 Điều 112 Bộ Luật Hình sự 1999 với khung hình phạt cao nhất là tử hình”.

Theo phân tích của luật sư Hoàng Tùng: “Mặt khác, trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 3 Điều 112 Bộ luật Hình sự 1999 thuộc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Căn cứ Điều 23 Bộ luật Hình sự 1999 thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là 20 năm.

Ngoài ra, trong thời hạn nói trên, người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có lệnh truy nã thì thời gian trốn tránh không được tính và thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra tự thú hoặc bị bắt giữ. Vụ án này vẫn còn thời hiệu bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.

"Sau khi bắt được bị can Tạ Xuân Trường theo quyết định truy nã thì cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã phải ra quyết định đình nã. Quyết định đình nã được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và thông báo công khai (theo điều 231 Bộ luật Hình sự 2015).

Còn trường hợp vụ án đã bị tạm đình chỉ do bị can Tạ Xuân trường bỏ trốn sẽ được phục hồi điều tra theo quy định tại Điều 235 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 xử lý theo trình tự bình thường”, luật sư Hoàng Tùng nêu quan điểm.

Trước đó, vào ngày 11/2, Công an huyện Hòa An bắt đối tượng truy nã Tạ Xuân Trường (SN 1968, ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) theo quyết định truy nã số 72, ngày 14/11/2006 của Công an TP Hải Phòng.

Theo bản kết luận điều tra vụ án, vào khoảng năm 1994, đối tượng Trường và vợ bỏ nhau, giao lại cho Trường nuôi dạy 2 người con. Từ khoảng tháng 6/2004 đến tháng 6/2006 đối tượng Trường đã cưỡng ép giao cấu với con đẻ thứ 2 của mình là cháu T.T.P (SN 1992) nhiều lần tại nhà riêng.

Đến ngày 17/6/2006 cháu T.T P đã gửi đơn tố cáo hành vi của bố lên Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Sau khi biết vụ việc bị phát hiện, đối tượng Tạ Xuân Trường đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau gần 16 năm lẩn trốn tại Trung Quốc, đến đầu năm 2022, đối tượng tìm đường trở về Việt Nam và bị Công an huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ tại thị trấn Nước Hai huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Ngày 13/2/2022, Công an huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng cho biết đang hoàn thiện các thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an TP Hải Phòng để xử lý trước pháp luật.

Tân Trường