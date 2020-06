Vụ Bí thư xã giết cháu vợ ở Đắk Nông: Yêu cầu khởi tố thêm tội xâm phạm mồ mả

Chiều 4/6, trao đổi với PV, một lãnh đạo VKSND Đắk Nông cho biết, liên quan đến vụ ông Đỗ Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) giết cháu vợ, đốt xe, tạo hiện trường giả xảy ra vào tối 3/5, VKSND tỉnh Đắk Nông đã yêu cầu cơ quan điều tra cùng cấp khởi tố thêm tội “xâm phạm mồ mả” đối với Đỗ Văn Minh.

Đối tượng Đỗ Văn Minh tại cơ quan điều tra.

Theo đó, trong quá trình điều tra, đối tượng khai nhận, tối 27/4/2020, Minh điều khiển xe ô tô vào nghĩa trang thôn 8 (xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông), đào một ngôi mộ mới chôn, chưa có bia, mới lấp cát cao hơn so với mặt đất… Khi đến nơi, một mình Minh dùng xẻng đào sâu tới quan tài. Tuy nhiên, do không có dụng cụ để cạy nắp quan tài và quá mệt nên Minh đã lấp đất lại và bỏ về.

Đến tối 3/5, đối tượng mới ra tay giết hại cháu vợ là anh T.N.V (SN 1995, trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), rồi tạo hiện trường giả, đốt xe phi tang và chạy trốn xuống Bình Phước.

Theo lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Nông, hành vi nói trên của Đỗ Văn Minh có dấu hiệu phạm tội “Xâm phạm mồ mả” theo quy định tại Điều 319 Bộ luật Hình sự. Do đó, đơn vị đã yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông xem xét, củng cố tài liệu, khởi tố bổ sung tội danh này.

Khu vực ông Minh đốt xe, tạo hiện trường giả.

Như Infonet đã thông tin, vào ngày 4/5, người dân phát hiện một thi thể cùng một chiếc xe ô tô bán tải BKS 51C-715-70 bị cháy đen, biến dạng trên Quốc lộ 28, thuộc địa phận xã Đắk Som, huyện Đắk G’long nên trình báo cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Nông nghi ngờ đây là vụ án mạng, có dấu hiệu dựng hiện trường giả nên lập tức triển khai điều tra, làm rõ. Qua công tác điều tra, công an xác định, nạn nhân bị cháy đen trên xe ô tô là cháu vợ của ông Minh, anh T.N.V.

Đến ngày 10/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ ông Minh khi người này đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước. Tại cơ quan điều tra, ông Minh khai do nợ nần nhiều, muốn tìm xác chết để tạo hiện trường giả nhằm hưởng tiền bảo hiểm.

Hải Dương