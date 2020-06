Vụ bé trai 5 tuổi bị trói, tử vong: Chưa đủ 18 tuổi, nghi phạm đối diện mức án nào?

Về vụ việc cháu bé 5 tuổi chết trong rừng tại huyện Yên Thành, được phát hiện ngày 9/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngạt khí (nghi bị bịt miệng), không có tác động ngoại lực, hoàn toàn không có dấu vết đâm chém.

Khi phát hiện cháu bé bị trói 2 tay, 2 chân, miệng bị quấn kín băng keo và nằm chết dưới mép suối trong rừng. Cạnh đó khoảng 30m có 1 căn nhà hoang. Gần đó có nhiều sữa, xúc xích ăn dở.

Bé trai 5 tuổi được phát hiện khi đã tử vong trong một căn nhà hoang.

Bước đầu, nghi phạm Đào Ngọc H. (học sinh lớp 11, hàng xóm nhà nạn nhân) thừa nhận việc bắt cóc cháu Đ. rồi giấu vào trong rừng giống như nội dung một trò chơi điện tử. H. giấu cháu bé xong sẽ đóng vai đi tìm kiếm và đưa cháu về như một cách lập công cho gia đình để nhận thưởng. Nhưng sau đó, do lo sợ nên H. đã không đưa cháu bé về mà bỏ mặc cháu một mình nhiều ngày, dẫn đến cái chết thương tâm của cháu bé ở trong rừng.

Trao đổi với PV về vụ việc, luật sư Nguyễn Anh Thơm khẳng định: “Quyền sống là quyền cơ bản nhất của con người. Mọi hành vi tước đoạt tính mạng người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Trẻ em là đối tượng đặc biệt được pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về quyền trẻ em bảo hộ".

Bé Đ. chụp ảnh cùng mẹ. (Ảnh tư liệu)

Luật sư phân tích: Theo lời khai tại cơ quan điều tra, nghi phạm đã thừa nhận việc bắt cóc cháu Đ. rồi giấu vào trong rừng giống như nội dung một trò chơi điện tử. Nghi phạm đã dùng vũ lực trói 2 tay, 2 chân và bịt miệng kín cháu bé bằng băng keo rồi bỏ mặc đi về, khiến cháu bé tử vong rất thương tâm do bịt đường hô hấp.

Mặc dù nghi phạm không có mong muốn tước đoạt tính mạng cháu và coi đó là một trò chơi nhưng đã để mặc cho cháu một mình trong ngôi nhà hoang vắng dẫn tới hậu quả bị tử vong thì phải đối mặt với tội giết người, với tình tiết định khung giết người dưới 16 tuổi được quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự (BLHS) là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Theo luật sư Thơm, nghi phạm khi thực hiện hành vi phạm tội đang là học sinh lớp 11 thì cần thiết phải xem xét đến độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 12 BLHS. Nhiều khả năng, nghi phạm đang ở lứa tuổi đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nên sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất không quá 18 năm tù theo quy định tại Điều 101 BLHS.

Về nguyên tắc việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Vụ án xảy ra cũng là hồi chuông cảnh báo về việc buông lỏng quản lý giáo dục các cháu học sinh đang ở lứa tuổi vị thành niên; đặc biệt là việc để các cháu nghiện chơi game trên mạng xã hội sẽ dẫn tới những hậu quả khó lường do sự biến đổi tâm sinh lý các cháu.

Tân Trường