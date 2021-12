Vụ bé gái 8 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành đến chết: Gia đình làm đơn tố cáo

Gia đình bé gái 8 tuổi nghi bị bạo hành tử vong ở TP.HCM làm đơn tố cáo, đồng thời nhờ Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM tư vấn, hỗ trợ pháp lý.

Vụ việc bé gái N.T.V.A. (8 tuổi) nghi bị mẹ kế bạo hành dẫn tới tử vong mới đây khiến dư luận không khỏi phẫn nộ. Cơ quan Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp nghi phạm V.N.Q.Tr. (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) - vợ sắp cưới của bố ruột bé A. để điều tra.

Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ này thừa nhận đã bạo hành cháu A. dẫn đến tử vong.

Liên quan đến vụ việc, thông tin trên tờ Thanh Niên cho biết, hiện gia đình mẹ ruột của bé đã làm đơn tố cáo, đồng thời nhờ Hội bảo vệ quyền trẻ em Tp. Hồ Chí Minh tư vấn, hỗ trợ pháp lý. Gia đình cũng đã làm đơn tố cáo gửi đến Viện KSND và Công an Tp. Hồ Chí Minh.

Ông N.Q.V, bác ruột của bé N.T.V.A - bé gái 8 tuổi nghi bị bạo hành đến tử vong, đã đến Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM nhờ trợ giúp pháp lý chiều 27/12. (Ảnh: Thanh niên)

Theo nội dung đơn tố cáo, bà N.T.H. và ông Th. kết hôn năm 2012 và có 2 người con. Đến tháng 8/2020, hai người ly hôn, bé N.T.V.A ở với ông Th. và bà V.N.Q.T (người tình của ông Th.). Cũng theo nội dung tố cáo, ông Th. và bà T. thường xuyên cấm cản, không cho bà H. gặp bé N.T.V.A.

Đến ngày 22/12/2021, gia đình ông V. nhận được thông báo từ Công an phường 22, quận Bình Thạnh báo tin về việc bé V.A. tử vong. Thông qua biên bản khám nghiệm tử thi của cơ quan công an cung cấp, bé V.A. tử vong do phù phổi cấp, trên cơ thể nhiều vết bầm, đầu có vết sẹo... nghi do bạo hành.

Sau khi hoàn thành tang lễ cho cháu bé, gia đình mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân tử vong của bé V.A.

Chung cư nơi bé V.A. sinh sống.

Hàng xóm của gia đình nạn nhân kể lại, họ đã nhiều lần nghe tiếng trẻ con la hét vì bị đánh đập. Điều này cho thấy đây không phải là một phút lỡ tay hay phút nóng giận bất thường nào hết bởi những lời chia sẻ từ nhân chứng xung quanh như thế này: "Ban ngày cũng có, ban đêm cũng có, trước khi đi ngủ cũng có... Cái kiểu chửi và đánh nó quen thuộc đến nỗi tôi nghe là biết liền. Nó nhiều đến mức như vậy luôn".

Khi bé A. tử vong, một cán bộ điều tra đã tiết lộ hình ảnh tại hiện trường: "Tại nơi bé sinh sống, được cho là hiện trường gây ra cái chết thương tâm, cơ quan chức năng ghi nhận còn nhiều hình ảnh đau lòng như cây lau nhà đã bị gãy, trên đó có dính chùm tóc của bé. Ngoài ra còn có bảng danh sách dài ghi hàng loạt công việc hàng ngày cháu bé 8 tuổi phải làm…".

Gia đình và một số người dân tổ chức tưởng niệm bé V.A. dưới sảnh chung cư.

Khi bé gái 8 tuổi tử vong, "dấu vết bạo hành" trên cơ thể bé gái là nhiều vết bầm tím đau đớn, ngoài ra còn có vết thương được khâu vá mờ cũ trên vùng mặt.

Điều này chứng tỏ, đây không chỉ là câu chuyện 1 sớm, 1 chiều, nó đã xảy ra trước đó khá lâu. Theo lời kể của người hàng xóm tức thì tiếng la hét khóc lóc và ầm ĩ đó đã có từ 1 năm trước và gần đây trở thành nỗi ám ảnh của người xung quanh.

Theo lời người nhà nạn nhân kể thì một số người dân tại đây cho biết về việc bé A. bị đánh đập và nghe tiếng khóc của bé rất nhiều lần và báo bảo vệ. Khi bảo vệ lên hỏi, bố bé A. nói đây là chuyện riêng của gia đình.

