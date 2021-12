Bạo hành cô gái trong shop thời trang, vợ chồng bị can đối diện mức án nào?

Ngày 4/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường (SN 1992, trú phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) về tội “Cưỡng đoạt tài sản'' và ''Làm nhục người khác''. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh (SN 1990, chồng của Hường) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Công an tiến hành khám xét shop thời trang Mai Hường ở TP Thanh Hóa.

Cao Thị Mai Hường là chủ shop thời trang Mai Hường ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hiện quán bị mất đồ, Hường dùng tài khoản mạng xã hội đăng thông báo đã tìm ra thủ phạm ăn cắp và yêu cầu trong vòng 24h không liên hệ lại thì sẽ trình báo Công an.

Lo sợ bị Hường báo Công an, .M và L.T.H (cùng sinh năm 2004 và trú tại TP Sầm Sơn) đã chủ động liên hệ với Hường để xin lỗi về việc đến shop Mai Hường lấy trộm quần áo. Tuy nhiên, Hường không đồng ý mà yêu cầu M và H đến shop để nói chuyện.

Đến 9h ngày 26/11, M và H đi xe máy đến cửa hàng Mai Hường nhưng chỉ M đi vào gặp Hường và bà Dương Thị Lan (SN 1967, mẹ chồng của Hường) cùng một số nhân viên bán hàng. Lúc này, Hường chủ động bảo nhân viên của mình cầm máy điện thoại để quay video, đồng thời yêu cầu M cởi mũ bảo hiểm, khẩu trang che mặt để Hường quay clip.

Do M không đồng ý nên Hường đã dùng tay tát vào mặt và dùng chân đạp vào đầu M, bà Lan lao vào dùng tay túm tóc M. Không những thế Hường đã kéo áo và dùng kéo cắt tóc, cắt đứt áo ngực của M.

Clip ghi lại hành vi của Hường với em M lan truyền trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Công an phường Lam Sơn và Công an TP Thanh Hóa đã khẩn trương vào cuộc điều tra.

Luật sư Hoàng Tùng – Trưởng VPLS Trung Hòa (Hà Nội) nhận định: “Cao Thị Mai Hường đã bị cơ quan điều tra khởi tố bị can về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Điều 170 Bộ luật Hình sự hiện hành quy định về tội ''Cưỡng đoạt tài sản'' như sau: Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản thuộc một trong các trường hợp: Có tổ chức, Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Ở đây, Cao Thị Mai Hường (cùng nhân viên và mẹ chồng) đã có những hành vi dùng vũ lực như dùng tay tát vào mặt và dùng chân đạp vào đầu, dùng kéo cắt dây mũ bảo hiểm, túm tóc, cắt áo của nạn nhân. Ngoài ra, Hường và chồng còn yêu cầu nạn nhân trong vòng 2 ngày phải “khắc phục” số tiền 15 triệu đồng nếu không sẽ báo công an, mặc dù đã được xin lỗi nhưng vẫn nhắn tin đe dọa, yêu cầu phải giao đủ số tiền.

Vụ bạo hành cô gái trong shop quần áo ở Thanh Hóa: Khởi tố vợ chồng chủ shop Cao Thị Mai Hường - chủ shop thời trang Mai Hường (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản và làm nhục người khác.

Rõ ràng là tội phạm đã có sự uy hiếp tinh thần của hai em nhỏ, ép buộc nạn nhân phải giao nộp số tiền. Hành vi này có sự đồng tình và phối hợp của Cao Thị Mai Hường, Trịnh Đình Anh, mẹ chồng Hường và 1 số nhân viên khác của shop quần áo, vậy chắc hẳn phải có sự bàn bạc, thống nhất phối hợp ở đây.

Với hành vi này, Hường cùng chồng là Trịnh Đình Anh có thể sẽ phải chịu mức phạt tù từ 3 đến 10 năm, tùy vào mức độ hành vi vi phạm được cơ quan điều tra kết luận”.

Trịnh Đình Anh và Cao Thị Mai Hường tại cơ quan Công an.

Luật sư Hoàng Tùng phân tích thêm: “Ngoài cấu thành tội ''Cưỡng đoạt tài sản'', hành vi của Hường cùng những người trong gia đình còn vi phạm quy định về tội ''Làm nhục người khác'' theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Làm nhục người khác là hành vi có tính chất xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác. Những hình thức biểu hiện của hành vi này rất đa dạng, có thể là những lời nói có tính chất thoá mạ, sỉ nhục, miệt thị hạ thấp danh dự, xúc phạm nhân phẩm như chửi bới, nhạo báng... hoặc có thể là những cử chỉ, hành vi có tính chất bỉ ổi, xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, được thực hiện công khai trước mặt người bị xúc phạm hoặc có thể qua người khác để đến người này.

Chủ shop quần áo Mai Hường ở Thanh Hóa túm tóc, đạp vào người, dùng kéo đe dọa cô gái 17 tuổi.

Hành vi lăng nhục, thóa mạ, chửi bới, dùng kéo cắt tóc, cắt đứt áo ngực nạn nhân của Cao Thị Mai Hường dưới dự phối hợp của mẹ chồng và các nhân viên khác của shop này không chỉ diễn ra tại shop quần áo mà còn được quay video, phát tán trên mạng xã hội.

Việc dùng các hành động mang tính chất côn đồ gây nguy hiểm, dùng những lời lẽ, hành động thóa mạ xỉ nhục mà phát tán lên mạng xã hội không những gây ra tâm lý tiêu cực cho các em về sau này, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Với hành động trên, Cao Thị Mai Hường, Trịnh Đình Anh và những người khác có liên quan có thể sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm tùy theo mức độ hành vi vi phạm''.

Lẽ ra Cao Thị Mai Hường và gia đình hoàn toàn có thể đưa các em đưa ra cơ quan công an, thông báo về gia đình, để các em cũng gia đình thực hiện bồi thường theo pháp luật.

''Đây là sự việc không ai mong muốn xảy ra. Các em nhỏ vẫn trong độ tuổi đang trưởng thành, cần nhiều hơn sự giáo dục ý thức của gia đình. Những người lớn tuổi cần có ý thức về pháp luật hơn để biết cách xử lý tính huống linh hoạt, tránh gây hậu quả pháp lý rắc rối cho chính mình, đồng thời gây ra ảnh hưởng xấu cho người khác về cả vật chất lẫn tinh thần. Các gia đình cũng cần quan tâm đến việc giáo dục con em để các em nâng cao ý thức xã hội, tránh gặp những tình huống xấu như vậy có thể xảy ra'', luật sư bày tỏ quan điểm.

Tiến Dũng