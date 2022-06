Vụ án mạng 1 người tử vong trong khu công nghiệp ở Bắc Giang: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Theo điều tra, Hùng hiện là quản lý 1 tổ công nhân tại Công ty JA Solar thuộc KCN Quang Châu, trong quá trình làm việc có xảy ra mâu thuẫn và bị nạn nhân dọa đánh. Bức xúc, Hùng nhờ người quen đến đánh anh Thanh tử vong.

Chiều 3/6, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã làm rõ 4 đối tượng giết người và 7 người khác có liên quan đến hành vi giết người trong vụ án mạng xảy ra ở khu công nghiệp Quang Châu Bắc Giang vào ngày 2/6.

4 đối tượng giết người trong khu công nghiệp Quang Châu đã bị cơ quan công an bắt.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang, quá trình điều tra vụ án “Giết người” xảy ra ngày 2/6 tại khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên), đến 16h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Công an các huyện Việt Yên và Lục Ngạn đã điều tra làm rõ, vận động 4 đối tượng đầu thú về hành vi “Giết người” .

Các đối tượng gồm: Hoàng Văn Nhật (SN 2000), Trần Văn Hùng (SN 1996), Tống Khánh Duy (SN 2002, cùng trú tại xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) và Chu Tiến Nam (SN 2002, trú tại xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang).

7 đối tượng bị điều tra về hành vi liên quan đến vụ án giết người.

Đấu tranh mở rộng điều tra vụ án, đến 22h cùng ngày, cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ, vận động 7 đối tượng khác (cùng ở tỉnh Bắc Giang) đầu thú về hành vi “Giết người” gồm: Hoàng Văn Tường (SN 2001), Hoàng Văn Mạnh (SN 2002), cùng trú tại xã Biển Động, huyện Lục Ngạn; Phạm Tuấn Anh (SN 2002, ở xã Tuấn Đạo), Hoàng Trường An (SN 2003, ở xã Cẩm Đàn), Vi Văn Thắng (SN 2001, ở xã Kim Sơn), Đường Văn Toán (SN 2003, ở xã Cẩm Đàn), Vi Văn Huy (SN 2002, ở xã Cẩm Đàn, cùng huyện Sơn Động).

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Trần Văn Hùng hiện là quản lý 1 tổ công nhân tại Công ty JA Solar thuộc KCN Quang Châu (xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang); trong quá trình làm việc có xảy ra mâu thuẫn và bị tổ công nhân của Công ty vận tải Thái Hòa có trụ sở tại TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đe dọa đánh, nhóm này có anh Ngọc Hoàng Thanh (SN 1984, ở thôn Mậu Đốt, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn).

Bức xúc vì sự việc trên, Hùng đã nhờ người quen đến đánh tổ công nhân của Công ty vận tải Thái Hòa dẫn đến hậu quả làm anh Thanh tử vong.

Như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 12h20 ngày 2/6, Công an huyện Việt Yên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc xảy ra vụ đánh nhau tại gần Công ty JA solar, khu vực đường nội bộ khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an huyện đã chỉ đạo Đồn Công an Quang Châu và đến hiện trường thì phát hiện có 1 nạn nhân đã tử vong nằm trước cổng Công ty JA solar.

Qua xác minh, xác định nạn nhân tên là Ngọc Hoàng Thanh (SN 1984, ở Mận Đốt, xã Chi Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn - hiện đang làm công nhân bốc vác tại công ty vận tải Thái Hòa - đơn vị vận chuyển máy móc đến Công ty JA solar. Anh Thanh bị một nhóm đối tượng (chưa rõ danh tính) dùng dao, gậy đánh. Công an huyện phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành tổ chức truy xét, điều tra làm rõ đối tượng gây án bỏ trốn.

Đến thời điểm hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với 11 đối tượng nêu trên về hành vi “Giết người” để tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

