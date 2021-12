Vụ 4/9 người tử vong sau bữa cơm trưa gia đình ở Hưng Yên: 5 người vẫn bình thường

icon

Chiều 29/12, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng do Nguyễn Văn Điền (tức Điền Khều) cầm đầu, về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.