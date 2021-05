Vụ cướp điện thoại, đâm người giữa ban ngày ở Hà Nội: Công an có 'chậm đến hiện trường'?

Công an xã Cự Khê khẳng định khi người dân gọi điện báo tin cướp ở khu đô thị Thanh Hà thì họ chưa kịp nghe. Công an huyện Thanh Oai cho biết đã xác định được các đối tượng cướp tài sản và đang tiến hành truy bắt.

Trưa 31/5, trao đổi với PV Infonet – báo VietNamNet về việc một nạn nhân bị cướp vờ hỏi đường, cướp điện thoại và đâm giữa ban ngày tại khu đô thị Thanh Hà, Thượng tá Chu An Thanh – Trưởng Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội xác nhận và cho biết: “Sau khi nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân về vụ việc, cơ quan công an đã đến hiện trường và đang điều tra làm rõ về vụ việc”.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ cướp.

Thượng tá Chu An Thanh thông tin: “Sau khi đến hiện trường vụ việc, cơ quan công an đã khẩn trương vào cuộc, truy bắt các đối tượng cướp. Cơ quan công an cũng xác định hành vi của nhóm đối tượng này thực hiện là từ cướp giật sang thành cướp.

Khi bị cướp, nạn nhân đã giật lại được tang vật. Cơ quan công an đã xác định được đối tượng và đang khẩn trương truy bắt về quy án”.

Về thông tin dư luận cho rằng, khi xảy ra vụ cướp, người dân gọi điện cho cơ quan công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội không được, sau đó họ tiếp tục gọi cho Cảnh sát 113 thì Công an huyện đến hiện trường, Thượng tá Chu An Thanh nói rằng: “Khi nhận được thông tin, cơ quan công an xã và công an huyện đã có mặt ở hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ về vụ việc”.

Nạn nhân trong vụ cướp.

Chia sẻ thêm với PV Infonet về việc đảm bảo an ninh trật tự ở khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê), Thượng tá Chu An Thanh cho hay: “Sau khi xảy ra một số vụ cướp ở địa bàn này, Cơ quan Công an huyện đã điều chuyển thêm lực lượng về nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân”.

Một lãnh đạo Công an xã Cự Khê nói: "Người dân có gọi điện cho Công an xã nhưng chúng tôi chưa kịp nghe, họ lại gọi cho lực lượng Cảnh sát 113 rồi. Việc người dân nói gọi điện cho công an xã mà không nghe là 'không đúng hoàn toàn'. Khi xảy ra vụ việc, cơ quan Công an xã Cự Khê ra hiện trường luôn và đến trước các lực lượng chức năng".

Như Infonet đã đưa tin, vụ cướp xảy ra vào khoảng 12h38p ngày 30/5/2021 tại B1.3 LK9 22 khu đô thị Thanh Hà, trước cửa công ty Đại Tín.

Khi đó, một nam thanh niên là người giao hàng đang gọi người xuống nhận hàng thì 2 tên cướp đi tới giả vờ hỏi đường. Khi shipper đang chỉ đường thì một đối tượng vồ lấy điện thoại rồi rồ ga chạy, nạn nhân lao theo ghì lại thì tên còn lại lấy dao đâm vào gáy, rất may không trúng chỗ hiểm.

Chị Hoài Nguyễn đứng gần đó chứng kiến sự việc và hô hoán, 3 thanh niên trong văn phòng công ty đã lập tức lao ra đuổi theo 2 tên cướp.

May mắn cho thanh niên giao hàng, nhờ có người ứng cứu nên đã được giải thoát khỏi tính huống nguy hiểm tính mạng.

Hai tên cướp bỏ xe chạy trốn vào khu bụi rậm có bãi cỏ cao ngập đầu người. Bọn chúng có dao nên các anh không tiếp tục đuổi theo nữa mà quay trở lại và gọi điện thoại báo công an tới hiện trường.

Hiện trường để lại là một chiếc xe wave trắng, biển số được tháo ra để trong cốp xe. Chiếc điện thoại bị cướp của nam shipper là điện thoại Xiaomi. Thanh niên shipper bị vết rách ở đầu đã được y tá xã Cự Khê băng bó sau đó.

Gấn đây, một vụ việc gây chấn động cũng mới xảy ra trên địa bàn là đâm tài xế cướp taxi. Người tài xế dũng cảm đã vật lộn với tên cướp và sau đó được người dân qua đường hỗ trợ khống chế được hắn. Sự việc có sự chứng kiến của một công xã Cự Khê sau đó người này bị điều chuyển công tác do có mặt tại hiện trường nhưng thái độ thờ ơ không giúp người dân bắt cướp.

Sông Yên