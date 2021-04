Xe Mercedes trùng biển số: Bán 500 bộ giấy tờ giả, nhóm đối tượng phải chịu mức án nào?

Như Infonet đã thông tin, Thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết cơ quan Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Đình Minh Lãm, Trần Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Chiến và Lê Thị Hiên về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Công an Hà Đông đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng tang vật và bị can đến Công an TP Vinh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, vào tối 28/2, Công an quận Hà Đông nhận đơn trình báo của ông N.A.D. (trú Cầu Giấy, Hà Nội) về việc phát hiện chiếc Mercedes cùng chủng loại, cùng biển kiểm soát 30E-488.16 di chuyển trên đường Tố Hữu. Công an sau đó mời ông D. và N.Đ.B. (người điều khiển ô tô có cùng biển số với xe của ông D.) về trụ sở.

Từ vụ 2 chiếc xe cùng thương hiệu Mercedes Benz trùng biển nhau trên đường Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội), Công an đã phát hiện một đường dây làm giả giấy tờ đăng ký, kiểm định ô tô.

Theo lời khai, B. đã mua chiếc xe trên của Nguyễn Đình Minh Lãm (sinh năm 1991, quê ở Thanh Hóa, tạm trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) hồi đầu năm 2020 với giá 520 triệu đồng. Cho đến khi sự việc xảy ra, B. mới thanh toán 260 triệu đồng, chưa được Lãm giao giấy tờ xe.

Bị triệu tập, Nguyễn Đình Minh Lãm khai, đầu năm 2020, anh ta tìm mua ô tô không rõ nguồn gốc để bán kiếm lời. Khi khách mua xe có nhu cầu về giấy tờ giả, Lãm nhờ Trần Huỳnh Đức (sinh năm 1995, ở Nam Đàn, Nghệ An) đặt làm. Đến khi bị bắt, Đức đã bán khoảng 500 bộ giấy tờ xe giả.

Mở rộng điều tra, Công an còn phát hiện Nguyễn Hữu Chiến (sinh năm 1983, ở Hưng Nguyên, Nghệ An) và Lê Thị Hiên (sinh năm 1984, ở TP Vinh, Nghệ An) bán giấy tờ ô tô giả.

Khám xét tại nhà Hiên, cơ quan chức năng thu giữ hàng loạt máy móc, 18.000 phôi giấy chứng nhận kiểm định, 13.500 phôi giấy chứng nhận đăng ký xe và 5 ô tô hạng sang nhưng không có giấy tờ.

Trao đổi với PV Infonet về vụ việc này, luật sư Hoàng Tùng (Hà Nội) cho biết: “Chiến và Hiên, Lãm và các đối tượng khác đã có hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của tổ chức. Cụ thể là làm giả biển số xe, giấy tờ xe ô tô để thực hiện việc bán xe ô tô cho người khác.

Có thể thấy rằng, những chiếc ô tô này không đủ điều kiện để chuyển nhượng, nhưng các đối tượng trên đã làm giả những giấy tờ này để làm tin, để khách hàng tin tưởng mua xe.

Hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức là hành vi vi phạm pháp luật, trong trường hợp này có căn cứ để xác định các đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 341 Bộ luật Hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cần điều tra, xác định rõ hành vi và hậu quả cụ thể để xác định trách nhiệm hình sự của các đối tượng và thực thi đúng pháp luật”.

Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định như sau:

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;

d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm;

đ) Thu lợi bất chính 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên;

b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Nói về hành vi người điều khiển ô tô dùng biển số xe không phải do các cơ quan có thẩm quyền cấp, luật sư phân tích: “Nếu chủ sở hữu xe mà không chứng minh được nguồn gốc xe và giấy tờ, biển số không phải các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nếu chủ xe có hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng; bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Không chỉ vậy, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.

