Vụ phát hiện 1.300 xác thai nhi: Công an trả lại 2 tủ lạnh cho nhóm thiện nguyện?

Đại diện nhóm thiện nguyện thu gom, chôn cất xác thai nhi ở Hà Nội cho hay: “Công an đã trả hai chiếc tủ lạnh để chúng tôi tiếp tục công việc thiện nguyện. Nếu nhóm vi phạm, cơ quan công an đã xử lý'.

Chiều 1/7, trao đổi với PV Infonet, anh Lê Thành Trung (SN 1974, ở Hà Nội), đại diện nhóm thiện nguyện thu gom, chôn cất xác thai nhi ở Hà Nội cho hay: “Cơ quan công an đã trả lại cho chúng tôi 2 chiếc tủ lạnh bảo quản thi thể thai nhi (giữ ngày 25/5 để phục vụ công tác điều tra - PV) cách đây khoảng 1 tuần”.

Một thi thể thai nhi xấu số được nhóm thiện nguyện bảo quản, chôn cất.

Cũng theo anh Trung, công an trả lại tủ để nhóm tiếp tục làm việc. "Chúng tôi chỉ làm thiện nguyện, không vi phạm pháp luật, nếu có đã bị cơ quan công an xử lý", anh Trung bày tỏ.

"Trong thời gian vừa qua, cơ quan công an đã về cả Nam Định, gặp cha xứ nơi chúng tôi tổ chức lễ chôn cất thi thể các thai nhi để xác minh rồi. Còn hai ngày qua (30/6-1/7), nhóm đã thu gom thêm được 310 xác thai nhi.

Đầu tháng trước chúng tôi gom được 1.443 thai nhi, Nhà tang lễ TP Hà Nội đã đứng ra tổ chức mai táng. Còn 310 thi thể mới thu gom, dự kiến vài ngày tới, chúng tôi sẽ mang về nghĩa trang ở Nam Định để chôn cất”, anh Lê Thành Trung thông tin thêm.

Những người làm việc thiện gom các thai nhi về chôn cất. (Ảnh: Nhóm thiện nguyện cung cấp)

Về phía cơ quan chức năng (cơ quan Công an quận Hà Đông), anh Lê Thành Trung cho biết: "Công an đã trả lại hai chiếc tủ lạnh để chúng tôi tiếp tục làm việc thiện nguyện".

"Sau khi điều tra xác minh, lực lượng chức năng thấy không có dấu hiệu vụ lợi, việc làm của nhóm là làm phúc nên đã trả lại hai chiếc tủ để nhóm tiếp tục được hoạt động", anh Trung nhận định.

Còn nói về lý do nhóm thiện nguyện bị tố cáo, anh Lê Thành Trung cho rằng: "Nhóm phải mất thời gian rất dài để xây dựng mối quan hệ với các phòng khám, các bệnh viện để thuyết phục họ bàn giao xác thai nhi. Thay vì họ coi là rác thải y tế, mang thả xuống cống hay toilet thì bây giờ họ chuyển cho chúng tôi chôn cất miễn phí.

Bình thường, có những nhóm nhận chôn dịch vụ, các phòng khám phải trả 100.000 đồng mỗi thi thể. Có tháng chúng tôi giúp chôn cất gần 1.500 trường hợp, coi như mình làm thất thu của các nhóm kia là 150 triệu đồng/tháng. Đó có thể là nguyên nhân dẫn đến những lá thư tố cáo”.

PV liên hệ cơ quan công an để tìm hiểu kết quả điều tra.

Một lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết: “Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ”. Về thông tin anh Trung cung cấp "công an đã trả lại 2 chiếc tủ đông cho nhóm thiện nguyện tiếp tục thu nhặt xác thai nhi bảo quản, chôn cất", vị lãnh đạo công an quận Hà Đông chưa xác nhận.

