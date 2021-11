Vợ 'Đường Nhuệ' bị giam vẫn trang điểm môi son, móng đỏ ra tòa: Công an Thái Bình lên tiếng

Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình nói sẽ cho kiểm tra việc Nguyễn Thị Dương lấy sơn móng, son ở đâu để trang điểm trước khi ra tòa. Ông Hà khẳng định, son môi hay vật dụng sơn sửa móng đều bị cấm đưa vào trại giam.

Chiều 17/11, trao đổi với PV Infonet về việc vợ 'Đường Nhuệ' bị giam vẫn trang điểm, sơn móng tay đỏ chót ra hầu tòa, Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết: “Trong quá trình giam giữ, trường hợp Nguyễn Thị Dương là đối tượng vừa có án và vừa bị điều tra án mới nên cơ quan công an giám sát rất chặt chẽ vấn đề này và không có ưu ái gì”.

Vợ “Đường Nhuệ” tô son môi, sơn móng tay đỏ chót ra tòa. (Ảnh: Zing)

Thượng tá Vũ Mạnh Hà thông tin thêm: “Trong quá trình bị giam giữ, không được phép đưa vật cấm vào phòng giam giữ bị can. Nguyễn Thị Dương cũng như các bị can, bị cáo, phạm nhân khác, chỉ được dùng các tư trang cá nhân như bàn chải và kem đánh răng, rửa mặt…, có giám sát của cán bộ trại giam.

Còn trước khi ra tòa, phạm nhân có đề xuất trang điểm một chút cũng không có vấn đề gì lớn và cũng không vi phạm gì quy định gì".

Tuy nhiên, ông Hà cũng khẳng định, trong quy định giam giữ không có chuyện cho phạm nhân son môi, sơn móng tay… Nếu trong quá trình giam giữ mà để người ngoài đưa thỏi son môi, dụng cụ sơn móng tay, móng chân hay vật sắc nhọn cho phạm nhân thì không được, cán bộ trại giam không cho ai mang những thứ này vào phòng giam giữ.

Hình ảnh Nguyễn Thị Dương với móng tay đỏ trong phiên tòa sáng nay tại TAND tỉnh Thái Bình khiến dư luận chú ý. (Ảnh: Zing)

Thượng tá Vũ Mạnh Hà chia sẻ, ông mới nghe thông tin từ phóng viên và mới nghe cán bộ công an báo cáo về phiên tòa, chưa nghe báo cáo chi tiết cụ thể vấn đề này (bị cáo có hay không dùng son môi, sơn sửa móng tay khi ra tòa - PV).

''Trong trại tạm giam thì quyền của các bị can, bị cáo là như nhau, không có chuyện ưu ái ai. Để tôi kiểm tra lại.

Khi đưa vào trại rồi thì Dương làm gì còn “chị Đại” với cơ quan công an. Cán bộ trại giam phải quản lý người bị tam giam, tạm giữ theo quy định. Cán bộ nào để phạm nhân đưa thứ đó (son môi, sơn móng tay, dụng cụ làm móng tay móng chân - PV) vào sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Với trường hợp bị can Nguyễn Thị Dương, Viện KSND tỉnh, Viện KSND tối cao về giám sát hàng ngày, làm gì có chuyện để phạm nhân tô son môi, sơn sửa móng tay… Còn khi ra tòa, phạm nhân có thể xin “cán bộ có son, sơn móng tay cho em xin để làm đẹp cho tươi tươi lên tí" thì cán bộ nữ (quản giáo) áp giải ra tòa linh hoạt cho, vì không vi phạm quy định”, Thượng tá Vũ Mạnh Hà cho hay.

''Trước khi ra tòa, có thể phạm nhân nữ nhờ cán bộ cho tô son để trước ống kính máy ảnh, truyền hình đỡ nhợt nhạt, gia đình yên tâm thì cũng không trái quy định nên nữ quản giáo có thể cho phép, giúp đỡ... Có thể bị cáo Dương nhờ cán bộ nữ áp giải vào tòa cho xin tí son môi hay nhờ sơn móng tay'', ông Hà nhận định.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình khẳng định lại: “Quy định trại giam rất chặt chẽ, không thể đưa vật cấm và các đồ linh tinh khác vào phòng giam được, vì Cơ quan Công an tỉnh Thái Bình kiểm soát rất chặt vấn đề này. Cơ quan công an cũng có quy định rồi, son môi và các thiết bị cứng không được phép mang vào để phòng người này tị nạnh người kia, có khi còn xảy ra nguy cơ tự tử, tự sát …".

"Tôi sẽ cho kiểm tra xem bị can Dương lấy son, sơn ở đâu, nếu có vi phạm sẽ cho chấn chỉnh”, Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình nói.

