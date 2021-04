Vĩnh Phúc: Hai cựu lãnh đạo chủ chốt của xã Phú Xuân bị khởi tố, bắt giam

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên Bí thư và nguyên Chủ tịch xã Phú Xuân để tiến hành điều tra làm rõ về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Nguyễn Văn Mậu (áo xanh), nguyên Chủ tịch xã Phú Xuân (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) bị bắt tạm giam để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" (Ảnh: GDTD).

Chiều 24/4, trao đổi với PV Infonet, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Thủy - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phú Xuân và ông Nguyễn Văn Mậu - nguyên Chủ tịch UBND xã Phú Xuân (huyện Bình Xuyên) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc, vào đầu năm 2021, ông Thủy và ông Mậu đã có đơn xin từ chức gửi về huyện Bình Xuyên.

Đến tháng 3/2021, Huyện ủy Bình Xuyên đã ra thông báo về phân công nhiệm vụ và cử người thay thế hai lãnh đạo xã này để giải quyết các công việc liên quan đến công tác dồn thửa, đổi ruộng tại xã Phú Xuân.

Được biết, thời gian qua, công tác dồn thửa đổi ruộng tại địa phương này đã phát sinh nhiều vấn đề bất cập khiến người dân không nhận ruộng. Hàng chục hecta đất nông nghiệp ở địa phương bị bỏ hoang.

Vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ.

Tân Trường