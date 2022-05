3 người bị tường sập đè tử vong khi giúp người dân dọn dẹp sau mưa lớn

Trong lúc dọn dẹp giúp người dân khắc phục ảnh hưởng do đợt mưa lớn từ ngày 22-24/5, tường nhà bỗng nhiên đổ sập xuống làm 3 người tử vong và 1 người bị thương.

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc hôm nay (26/5) cho biết, khoảng 18h ngày 25/5, tại xã Kim Long (huyện Tam Dương) đã xảy ra vụ sập tường nhà khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Ba nạn nhân tử vong gồm: Anh Chu Minh Q. (SN 1979 ở TP Vĩnh Yên), Nguyễn Văn L. (SN 1982, ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo) và chị Hoàng Thị Th. (SN 1997, ở xã Định Trung, TP Vĩnh Yên).

Nạn nhân bị thương trong vụ việc là chị Hoàng Thị L. (SN 2000, TP Vĩnh Yên), người này được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Được biết, chiều ngày 25/5, 4 nạn nhân giúp đỡ người dân dọn dẹp nhà cửa sau khi bị ảnh hưởng sau cơn mưa lớn trên địa bàn thì bất ngờ tường nhà đổ sập xuống, khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nhẹ.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc cũng như tìm kiếm các nạn nhân.

Lực lượng chức năng khẩn trương đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Ngay trong đêm, cả 4 nạn nhân được cơ quan chức năng đưa ra ngoài hiện trường vụ tai nạn.

Hiện thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc, từ ngày 21/5 đến sáng 23/5, trên địa bàn tỉnh này có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Những địa phương có tổng lượng mưa lớn nhất là huyện Tam Đảo với 321mm, TP.Vĩnh Yên 268mm, huyện Tam Dương trên 249mm.

Tình trạng mưa, ngập tại TP Vĩnh Yên khiến nhiều tuyến đường ở thành phố này bị ngập sâu, giao thông tê liệt hoàn toàn.

Tại huyện Tam Đảo, nước chảy xiết và dâng cao tại các hồ, suối. Một số đoạn đường bị sạt lở, nhiều nhà dân và gia súc, gia cầm bị ngập trong nước. Tình trạng ngập lụt đặc biệt nặng diễn ra tại các xã Đại Đình, xã Hồ Sơn, xã Bồ Lý và thị trấn Hợp Châu.

Các lực lượng của chính quyền, trong đó có Công an huyện Tam Đảo, đã khẩn trương triển khai việc hỗ trợ, giúp người dân chống chọi với mưa lụt. Ngay sau khi nắm được tình hình, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tam Đảo đã nhanh chóng tiếp cận kịp thời để sơ tán người dân và di chuyển tài sản đồ đạc, gia súc, gia cầm.

Lãnh đạo Công an huyện Tam Đảo cho biết, hầu hết các cán b, chiến sĩ Công an huyện Tam Đảo đang có mặt ở tất cả các xã bị ngập nặng, phối hợp với chính quyền hỗ trợ người dân ở khu vực nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở, ngập sâu di chuyển đến nơi an toàn.

Theo baovephapluat.vn