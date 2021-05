Công an Hà Tĩnh nổ súng vây bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy

Khi đang thủ sẵn vũ khí “nóng” vận chuyển ma túy bằng ô tô từ tỉnh Nghệ An vào Hà Tĩnh, 2 đối tượng ma mãnh bị lực lượng Công an Hà Tĩnh truy đuổi, bắt giữ.

Qua trinh sát nắm chắc địa bàn, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh phát hiện đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Nghệ An vào Hà Tĩnh. Những đối tượng này có nhiều thủ đoạn tinh vi và luôn mang theo súng.

Lực lượng công an vay bắt các đối tượng vận chuyển ma túy

Sau nhiều tháng theo dõi, mật phục, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an huyện Hương Khê và Công an tỉnh Nghệ An quyết định đánh án.

Vào lúc 19h20, ngày 21/5/2021, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện 2 đối tượng dùng xe ô tô vận chuyển ma túy lưu thông trên quốc lộ 48 đoạn qua xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), lực lượng công an lên kế hoạch tổ chức vây bắt.

Trong quá trình di chuyển, các đối tượng này hết sức ma mãnh thay đổi biển số xe để tránh phát hiện. Tuy nhiên, mọi thủ đoạn của chúng không qua mắt được các lực lượng trinh sát.

Biết bị truy đuổi, chúng lái xe với tốc độ cao, buộc lực lượng chức năng phải sử dụng bàn chông. Mặc dù xe bị thủng lốp nhưng các đối tượng vẫn liều lĩnh tăng tốc bỏ chạy, lao qua bàn chông đâm vào xe tải chắn ngang đường mới dừng lại.

Trên xe, đối tượng đã lên đạn súng hoa cải, mở cửa để chống trả nhưng đã bị các trinh sát khống chế kịp thời.

Đối tượng Nguyễn Đình Cương tại cơ quan công an.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Đình Cương (SN 1991, ở tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê) và Lê Long V. (SN 2003, ở tổ dân phố 6, thị trấn Hương Khê). Cơ quan chức năng thu giữ trên xe 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá và 200 viên ma túy dạng hồng phiến. Ngoài số ma túy trên, cảnh sát còn giữ được 2 khẩu súng (bắn đạn hoa cải), trong đó 1 khẩu súng đã lên đạn.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án.

Theo baohatinh.vn