Tạm giữ hình sự thanh niên hung hăng túm cổ áo 2 chiến sĩ công an

Đối tượng Phùng Trí Tấn tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 21h50’ ngày 2/8, Tổ công tác thuộc Công an xã Phú Sơn, huyện Ba Vì do Đại úy Nguyễn Đức Trung, Phó trưởng Công an xã làm Tổ trưởng và Trung úy Hoàng Việt Trung, Cán bộ Công an xã thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn.

Khi đến đoạn đường thuộc thôn Nhông Nương Tụ (xã Phú Sơn, huyện Ba Vì), phát hiện đối tượng Phùng Trí Tấn (SN 1995, trú tại thôn Nhông Nương Tụ, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội) điều khiển xe mô tô BKS 33P6-6855 không đội mũ bảo hiểm, cởi trần đang lạng lách, đánh võng theo hướng Trung Hà - Sơn Tây.

Thấy đối tượng có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác đã yêu cầu Tấn dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Tấn không chấp hành, có lời nói thách thức, xúc phạm, lăng mạ và dùng tay trái túm cổ áo Đại úy Nguyễn Đức Trung, tay phải túm cổ áo Trung úy Hoàng Việt Trung giật, kéo về phía mình.

Thấy đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, Tổ tuần tra đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng, đồng thời lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi chống người thi công vụ đối với Phùng Trí Tấn.

Tại cơ quan công an, Phùng Trí Tấn đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật. Kết quả test nhanh cho thấy Tấn dương tính với ma túy.

Tân Trường