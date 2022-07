Vây bắt hơn 30 người mang hung khí hẹn nhau hỗn chiến

Chiều 26/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) vẫn đang làm việc với các thanh niên trong vụ mang hung khí hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn xã Hàm Kiệm.

Công an đã bắt được các thanh niên của hai nhóm.

Trước đó, khoảng 21h ngày 25/7, có 2 nhóm với hơn 30 thanh niên mang theo hung khí, bom xăng hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn. Nhận được tin báo, Công an xã Hàm Kiệm và Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã có mặt kịp thời tại hiện trường.

Thấy công an xuất hiện, các đối tượng điều khiển xe máy bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, công an đã bắt được 15 đối tượng đưa về trụ sở công an xã làm việc, đồng thời thu giữ nhiều hung khí như: dao, đao, kiếm, bom xăng tự chế….

Qua đấu tranh, công an tiếp tục mở rộng điều tra và mời nhiều đối tượng khác lên làm việc. Hiện đã xác định được hơn 30 người.

Bước đầu các đối tượng khai nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc sống. Công an huyện Hàm Thuận Nam đang thụ lý, mở rộng điều tra và xử lý theo luật định.

