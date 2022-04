Bán vé số, bốc vác, phụ hồ.... để trốn truy nã 22 năm trời

Ngày 2/4, Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết đối tượng Tăng Tấn Công (SN 1975, trú xã Đại Lãnh) đã ra đầu thú sau 22 năm trốn truy nã.

Tăng Tấn Công ra đầu thú sau 22 năm trốn truy nã

Theo hồ sơ, một ngày cuối năm 1999, tại lán trại ở rừng thôn Đầu Gò, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, nhóm khai thác gỗ tổ chức uống rượu. Lúc này, giữa C.V.C. (quê Nam Định) và Công xảy ra mâu thuẫn.

C. đã dùng con dao găm đâm Công một nhát. Chạy vào nhà người dân, Công mượn con dao thái chuối quay lại chém vào chân của C. gây thương tích.

Mọi người đề nghị đưa C. đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh ta từ chối. Hậu quả, C. tử vong do bị choáng mất máu. Nghe tin C. không qua khỏi, Công bỏ trốn khỏi địa phương.

Cuối tháng 1/2000, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định truy nã đối với Công về hành vi cố ý gây thương tích. Bằng nhiều biện pháp vận động, hôm 26/3 vừa qua, Công đã đến công an trình diện, kết thúc 22 năm trốn truy nã.

Công khai nhận, trong quá trình bỏ trốn, đối tượng Công làm nhiều nghề để kiếm sống như: bán vé số, bốc vác, phụ hồ… ở các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và TP.HCM.

Hồ Ca