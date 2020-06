Hỗn loạn vì quá tải, trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB Hà Nội 'vỡ trận'

Cảnh chen lấn khi vào sân và trong sân

Chiều nay 12/6, tại sân vận động Hà Tĩnh đã diễn ra trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội FC giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2020.

Khi cổng mở, khán giả ùa vào như kiến vỡ tổ, gây nên tình trạng chen lấn, xô đẩy, hỗn loạn.

Chính vì vậy, trận đấu bắt đầu vào lúc 18h theo dự kiến, nhưng được khoảng 10 phút thì cổ động viên tràn ra đường băng khiến trọng tài phải cho hai đội tạm dừng thi đấu để ổn định sân bãi.

Cháu Nguyễn Anh Đức (14 tuổi, phường Bắc Hà) cho biết: “Cháu đến sân lúc 17h30, lúc đó khán giả đã có mặt rất đông, khán đài D7 đã gần chật kín chỗ ngồi nhưng phía ngoài cổng, khán giả vẫn cứ ùn ùn kéo vào. Xem được hết hiệp 1 thì cháu không thể chịu đựng được nữa do ngột ngạt, khó thở nên hai bà cháu lội ngược dòng người để ra ngoài”.

Anh Trần Quang Hùng (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang xem tường thuật trực tiếp qua TV tại quán nước cũng cho biết: “Tôi vào xem được một lúc thì có việc phải ra ngoài. Đến khi quay lại thì không vào được nữa. Trận đấu bắt đầu lúc 18h, nhưng do khán giả chen lấn xô đẩy khiến hàng rào dẫn lên khán đài bị vỡ và trận đấu phải dừng”.

Còn anh Lê Xuân Bắc (Thị xã Kỳ Anh) giơ tay cầm một nắm vé lên cao bức xúc nói: “Tôi mua 150 vé cho cổ động viên Kỳ Anh nhưng đến đây họ nói rằng chưa chuyển khoản nên không chốt cho nữa. Vì thế tất cả chúng tôi phải xem qua tivi. Ngay cả vợ và người nhà của thủ môn đội Hà Nội cũng không vào được. Khoảng 20 người cả nội và ngoại đều phải ngồi xem qua ti vi”

“Tôi mua 11 vé cho cả hai bên nội ngoại. Đúng 6h có mặt tại cổng nhưng họ không cho vào nữa vì bên trong đã quá đông nên cả nhà đành dắt nhau về. Vé tôi mua là 60 nghìn đồng/vé, còn giá vé chợ đen thì 300 nghìn đồng/vé hoặc 1 triệu đồng/3 vé”, chị Lê Thị Xuân (Bắc Hà, Hà Tĩnh) thông tin.

Cũng theo chị Xuân, trận đấu hôm nay có cầu thủ Quang Hải nên thu hút được nhiều khán giả đến xem đông chứ như những trận trước thì ít người xem. Thế nhưng, vì nhiều người có vé lại không được vào nên tập trung phản ứng, đến khi lực lượng công an đến mới giải tán.

Theo quan sát của PV, do lượng vé bán ra vượt quá sức chứa của sân nên nhiều khán giả mua vé nhưng không được vào. Tại các cổng soát vé, khán giả trèo lên cả song sắt để chui vào. Nhiều cổ động viên phải ngồi lên cả lan can của sân nên rất nguy hiểm, trong khi lực lượng an ninh lại quá mỏng.

Được biết, sân có sức chứa khoảng 20 nghìn người nhưng khán giả vào sân dự tính khoảng 30 nghìn người, dẫn đến vỡ trận.

Dưới đây là một số hình ảnh tại sân vận động Hà Tĩnh trong trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Hà Nội FC thi đấu trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2020:

Rất đông khán giả không chen được nên đành chờ đợi để vào sân

Vì đã mua vé nhưng nhiều cổ động viên không được vào sân xem nên ngồi lên cả lan can thành sân để theo dõi trận đấu rất nguy hiểm

Một số không vào được nên trèo cả lên cánh cửa cổng để theo dõi trận đấu qua kẽ hở

Người nhà thủ môn và khán giả đành theo dõi trận đấu qua màn ảnh nhỏ

Không chỉ nhộn nhạo vì "vỡ trận", rác thải còn bị xả bừa bãi ngay ngoài sân

Trần Hoàn