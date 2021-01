Chi cục trưởng say xỉn thẳng tay tát CSGT, bị phạt gần 40 triệu đồng

Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang bị phạt 38 triệu đồng do vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung và xúc phạm, tát chiến sĩ CSGT.

Ngày 20/1, Công an TP Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt ông Lại Quốc Đạt, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang 3 triệu đồng về hành vi cản trở CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm.

Đồng thời, Công an TP Tuyên Quang cũng hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Công an tỉnh Tuyên Quang trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt tài xế trên 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe gần 2 năm theo Nghị định 100 do vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung, trên 0,4 miligam/lít khí thở.

Ông Lại Quốc Đạt, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình túm cổ áo CSGT khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. (Ảnh: Đời sống & Pháp luật)

Khoảng 14h ngày 11/1, người dân phát hiện ông Đạt lái ô tô nhãn hiệu Toyota Prado BKS 22A-059.88 phóng nhanh, lạng lách trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nên đuổi theo, ghi hình và thông báo cho lực lượng CSGT TP Tuyên Quang.

Cùng thời điểm trên, một nhóm thanh niên do xích mích với ông Đạt nên đuổi theo đến tận trụ sở Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang để đôi co tiếp.

Sau đó, Đội CSGT TP Tuyên Quang có mặt, tiếp cận và dừng phương tiện thì nhận thấy ông Lại Quốc Đạt nồng nặc mùi rượu, chân đứng không vững nên yêu cầu ông Đạt lên xe về Đội CSGT thành phố để đo nồng độ cồn theo quy định.

Tuy nhiên, ông Lại Quốc Đạt không chấp hành mà thẳng tay tát vị trung úy CSGT, rồi túm cổ áo nhằm quật ngã, kèm theo lời lẽ coi thường, xúc phạm người thi hành nhiệm vụ. Toàn bộ vụ việc đều được rất nhiều người dân chứng kiến và ghi lại.

Theo vtc.vn