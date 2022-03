'Tú bà' 23 tuổi môi giới bán dâm cho khách vừa dùng ma túy

Ngày 25/3, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã ra lệnh tạm giam đối với Lò Thị C. (SN 1999; quê Nghệ An) để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Khoảng 16h ngày 16/3, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ba Đình tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm (tại các phòng 201, 202 của nhà nghỉ này).

Tại cơ quan Công an, Lò Thị C. khai nhận, bản thân đối tượng không có nghề nghiệp ổn định nên thường xuyên lên mạng Zalo đăng tải thông tin bán dâm ở các hội nhóm kín. Khoảng 13h45’ ngày 16/3, C. nhận được tin nhắn qua Zalo của người đàn ông tên Phạm Tiến Đ. hỏi muốn tìm người vừa cùng sử dụng ma tuý và mua bán dâm.

Sau đó C. và Đ. đồng ý với thoả thuận, khách muốn mua dâm phải trả C. 5 triệu đồng/lượt và C. cũng sẵn sàng phục vụ những yêu cầu trên của khách. Do Đ. có bạn đi cùng nên bảo C. gọi giúp 1 gái bán dâm và trả thêm cho C. 1 triệu đồng tiền môi giới.

Đến 16h10’ cùng ngày, khi 2 đôi nam nữ này đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Ba Đình thì bị lực lượng Công an kiểm tra bắt giữ.

