Từ 1/9, khai tử cho người đang sống bị phạt tới 20 triệu đồng

Tối 24/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện và bắt giữ được 21 đối tượng có lệnh truy nã của Công an Trung Quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.