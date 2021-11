truy nã thanh niên vác kiếm đi giải quyết sau va chạm giao thông

Mâu thuẫn khi va chạm giao thông, hai bên đã lấy kiếm Nhật và tuýp sắt lao vào hỗn chiến gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 4/11, một lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện đã ra quyết định truy nã đối với Trần Thanh Bình (SN 1987; trú tại phường Đồng Xuân, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Chân dung của đối tượng Trần Thanh Bình. (ảnh do công an cung cấp)

Trước đó, vào ngày 4/7 vừa qua, xuất phát từ va chạm khi tham gia giao thông tại khu vực gần cầu Xuân Hoà, thôn Lập Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Trần Thanh Bình đã hẹn gặp người nhà anh H. (SN 1981; trú tại Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội) để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến quán bia ở gần cầu Xuân Hoà, 2 bên đã lấy kiếm Nhật và tuýp sắt lao vào hỗn chiến gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 26/7, Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thanh Bình về tội Gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 29/9/2021, Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Thanh Bình.

Nếu phát hiện đối tượng, người dân có thể báo ngay cho Công an huyện Sóc Sơn (SĐT: 035444987), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội.

Yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo baogiaothong.vn