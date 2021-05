Truy nã nam thanh niên dùng súng bắn chủ nợ

Do mâu thuân trong việc vay tiền giữa Kỳ và ông V. nên nam thanh niên này đã dùng súng bắn đạn ghém vào đầu nạn nhân rồi bỏ trốn.

Công an Hà Nội vừa phát thông báo truy tìm đối tượng Đặng Trần Kỳ (SN 1989, trú tại xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Kỳ là bị can đang bị Công an huyện Chương Mỹ truy nã về tội Giết người.

Đối tượng bị công an truy nã về tội giết người.

Theo đó, căn cứ vào tài liệu điều tra, vào ngày 18/4/2020, tại thôn Lương Xá, xã Lam Điền, Kỳ đã dùng súng bắn đạn ghém vào đầu và các vị trí khác trên người ông Đặng V. (SN 1977, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viên cấp cứu.

Đến ngày 21/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Trần Kỳ về tội giết người. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 7/7/2020, Công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định truy nã bị can đối với Đặng Trần Kỳ.

Nói về nguyên nhân xảy ra vụ việc nêu trên, một lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ chia sẻ: “Qua xác minh bàn đầu là do mâu thuẫn vay tiền giữa Đặng Trần Kỳ và ông V., nên mới xảy ra vụ việc như vậy. Ông V. là chủ nợ của đối tượng đang bị truy nã”.

Công an huyện Chương Mỹ yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Người dân khi phát hiện hay có thông tin về Kỳ đề nghị thông báo cho Công an huyện Chương Mỹ qua số điện thoại: 0983.572.546 hoặc cơ quan công an gần nhất.

Tân Trường