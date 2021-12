3 thanh niên đi xe máy vận chuyển gần 2.000 viên ma túy từ Quảng Trị vào Thừa Thiên Huế

Vận chuyển gần 2.000 viên ma túy trên một chiếc xe máy, 3 đối tượng bị lực lượng Công an huyện A Lưới (Thừa Thiên – Huế) truy đuổi và bắt giữ trên đường Động So.

Ngày 28/12, tin từ Công an huyện A Lưới cho biết, đơn vị vừa truy bắt thành công 3 đối tượng vận chuyển gần 2.000 viên là ma túy tổng hợp bằng xe máy.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 26/12, tổ công tác Công an huyện A Lưới đã phát hiện và truy bắt 3 đối tượng gồm Lê Phúc Tuấn (SN 2002, trú ở xã Hồng Vân, huyện A Lưới), A Ka Lac và Hồ Văn Ninh (cùng SN 2002, trú ở ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị) đi xe máy chở 3 theo hướng từ đường Động So ra đường Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn đường Động So (thôn A Tia 1, xã Hồng Kim) thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Cơ quan Công an huyện A Lưới phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp tiến hành kiểm tra, phát hiện có 1.987 viên nén màu hồng và màu xanh (nghi là ma túy) được cất giấu trong nhiều bọc ni lông khác nhau.

Qua khai nhận ban đầu, 3 đối tượng đã thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của mình. Cụ thể, các đối tượng lấy ma túy từ Quảng Trị vào huyện A Lưới tiêu thụ thì bị bắt.

Hiện, Cơ quan Công an huyện A Lưới vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Hà Oai