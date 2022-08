Truy bắt đối tượng gây trọng án ở Hoà Bình

Tối 25/8, Công an tỉnh Hòa Bình nhận được tin báo tại xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã trực tiếp chỉ đạo; đồng thời Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Nghi phạm Bùi Văn Phiên.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn gia đình, nghi phạm Bùi Văn Phiên (SN 1984), trú tại xóm Trọng Phú đã sát hại mẹ vợ; chém bố vợ, chị vợ và con trai ruột bị thương, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Công an tỉnh Hòa Bình đề nghị, các cơ quan, tổ chức, người dân biết thông tin về đối tượng Phiên hiện đang lẩn trốn ở đâu, khẩn trương thông báo cho Công an nơi gần nhất; hoặc liên hệ đến các số điện thoại: 0979.983999, Trung tá Nguyễn Trường Sinh, Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; 0982604418 gặp Thiếu tá Ngô Hải Đăng, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hoà Bình.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Công an tỉnh Hòa Bình huy động lực lượng truy bắt nghi phạm.

Theo cand.com.vn