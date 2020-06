Đình chỉ công tác Trưởng Phòng Hành chính - Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng

Sở Tư pháp đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác bà Liên sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trước đó, UBND tỉnh đã nhận được văn bản đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị tạm đình chỉ chức vụ của bị can Bùi Thị Mai Liên vì liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tư pháp phân công 1 lãnh đạo Phòng Hành chính – Tư pháp để điều hành, giải quyết công việc của Phòng Hành chính – Tư pháp cho đến khi bổ nhiệm Trưởng phòng mới.

Trước đó, vào ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 3 bị can ở Đà Lạt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong số này có bà Bùi Thị Mai Liên (sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú ở Phường 9, TP Đà Lạt) là Trưởng phòng Hành chính – Tư pháp Sở Tư pháp; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can ở Đức Trọng để triển khai các biện pháp điều tra.

Theo baolamdong.vn