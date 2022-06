Trung tá công an ở Bình Dương tử vong tại nơi làm việc

Một trung tá là Phó trưởng đồn Công an khu công nghiệp Sóng Thần được phát hiện chết trong tư thế ngồi.

Cuối giờ chiều ngày 7/6, một cán bộ của đồn Công an khu công nghiệp Sóng Thần (đóng trên địa bàn phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đi vào khu phòng ngủ tập thể thì thấy Trung tá Nguyễn Văn Đức (48 tuổi, ngụ TP Dĩ An, là Phó trưởng công an đồn này) ngồi dưới nền nhà, lưng dựa vào giường ngủ, đầu nghiêng qua một bên.

Trụ sở đồn công an KCN Sóng Thần.

Vị cán bộ đi tới gọi anh Đức nhiều lần nhưng không thấy phản ứng. Khi kiểm tra thì phát hiện anh Đức tử vong, thi thể đã cứng.

Nhận thông tin, Công an TP Dĩ An, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân.

Được biết nạn nhân mới được thăng chức làm Phó trưởng đồn Công an khu công nghiệp Sóng Thần.

