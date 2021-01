Thời tiết đẹp, dân trồng hoa Tây Tựu dự tính thu lãi trăm triệu vụ Tết

Những ngày này, người nông dân ở làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang hối hả chăm sóc cây, chuẩn bị cho mùa thu hoạch hoa lớn nhất trong năm. Người người, nhà nhà tất bật với công việc chăm sóc, tưới tiêu để có một mùa hoa bội thu.

Người dân Tây Tựu tất bật chăm sóc hoa để bán dịp Tết.

Những nụ to, hoa nở sớm được cắt bán trong ngày Rằm tháng Chạp, nụ bé hơn sẽ để dành dịp cúng ông Công ông Táo và ngày cận Tết Nguyên đán.

Vài năm trở lại đây, các nhà vườn ở làng Tây Tựu đã trồng thêm nhiều loại hoa mới, đem lại giá trị kinh tế cao, đặc biệt là hoa ly. Loại hoa này được chăm sóc kỹ lưỡng theo đúng quy trình chuẩn.

Người trồng hoa ở làng Tây Tựu cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi nên các loại hoa phát triển tốt và cho hoa rất đẹp.

Gia đình anh Nguyễn Ngọc Thắng trồng gần 3 mẫu hoa ly, trang bị 2 kho lạnh để bảo quản. Anh Thắng cho biết, cả nhà anh trồng hoa được hơn chục năm nay. Công việc không vất vả lắm mà kinh tế ổn định nên anh còn thuê thêm đất ở Đan Phượng để trồng hoa.

Việc trồng hoa ly giúp gia đình nhà anh Thắng có thu nhập tốt.

Anh Thắng cho hay, bình quân một sào trồng ly, tất cả chi phí từ củ giống, phân bón, thuốc trừ sâu, lưới… số vốn bỏ ra cũng từ vài trăm triệu đồng (với các loại củ giống tốt)... Trồng hoa ly để phục vụ Tết rất khó. Năm ngoái nhà tôi cũng trồng với số lượng như thế nhưng do thời tiết nắng ấm quá khiến hoa ly nở sớm. Sau khi thu hoạch, hoa ly phải đưa vào phòng lạnh để bảo quản nên giá bán không được cao. Vụ năm ngoái gia đình anh chi hơn 600 triệu mà cũng chỉ lãi được gần 100 triệu.

"Năm nay, tôi nghe dự báo thời tiết sẽ lạnh vào cuối năm nên gia đình rất phấn khởi, như hiện tại giá đã dao động khoảng 170.000 đồng đến 180.000 đồng/10 cành loại 5 tai, loại 3 tai khoảng 130.000 đồng/10 cành. Đến Tết tôi tin chắc giá sẽ cao lên, nếu trung bình được giá 200.000 - 230.000 đồng/10 cành thì năm nay gia đình tôi sẽ được lãi khoảng trên dưới 200 triệu đồng.

Thời điểm này, hoa ly đã cao khoảng 1m và đang ra tai. Giai đoạn mới trồng, cây cần che chắn trong nhà lưới và thắp điện, tạo môi trường ấm áp, kích thích chi và củ ly nhanh nảy mầm. Từ giờ đến cuối năm, thời tiết ổn định như thế này sẽ giúp hoa vừa đẹp lại cho thu hoạch đúng dịp”, anh Thắng nói.

Thời điểm này, hoa ly đã cao khoảng 1m và đang ra tai.

Khác với anh Thắng, nhà ông Nguyễn Văn Hội lại đầu tư vào trồng cúc nhiều hơn. Anh Hội cho biết nhà anh có hơn 7 sào cúc, hiện đã cho thu hoạch và hơn 1 mẫu cho thu hoach vào dịp Tết nguyên đán. Năm nay, cúc nhà anh cũng được mùa, hoa ra rất nhiều. Ngoài thời gian cắt hoa đi bán, anh phải tranh thủ đi tỉa nụ cho các ruộng đang trổ nụ.

“Mỗi cây hoa cúc chỉ nên giữ lại 1 nụ to và 1-2 nụ nhánh. Tỉa bớt đi như vậy thì đến lúc thu hoạch cây sẽ có 1 bông hoa to và thêm nụ lộc bên cạnh. Việc tỉa bớt nụ trên cây cũng sẽ giúp cây dồn chất nuôi các nụ còn lại, bông cúc nở to, đẹp hơn”, ông Hội chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Hội chăm sóc vườn hoa cúc chuẩn bị bán Tết.

Cũng ở làng Tây Tựu, gia đình chị Hương năm nay trồng 4 sào cúc để bán vụ Tết. Thời gian từ lúc gieo hạt cho đến lúc thu hoạch hoa cúc khoảng 5 tháng. Theo chia sẻ của chị Cúc, nếu giá cả ổn định, chị trừ hết tất cả chi phí như cây giống, thuốc, phân bón... mỗi sào hoa gia đình chị lãi khoảng 20 triệu đồng.

Thời tiết thuận lợi nên các hoại hoa phát triển tốt, người dân cũng phấn khởi hơn.

Anh Đặng Trần Vũ (một người trồng hoa ở làng Tây Tựu) chia sẻ, giá hoa cúc hiện nay khoảng 1.000 đồng/bông thu tại ruộng. Tuy nhiên, đến thời điểm Tết, giá hoa có thể sẽ tăng lên khoảng 4.000 đồng/bông, thậm chí cao hơn. Thời gian này hai vợ chồng anh Vũ luôn túc trực ở vườn hoa.

“Để có những bông hoa đẹp bán ngày Tết, những ngày này, chúng tôi phải cho hoa ăn đủ chất dinh dưỡng. Hoa đẹp, bắt mắt sẽ bán được giá cao hơn và bán chạy hơn.

Nông dân trồng hoa làng Tây Tựu hy vọng dịp Tết giá hoa sẽ tăng.

Thời tiết thuận lợi nên các ruộng cúc phát triển rất tốt.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhu cầu bị thu hẹp, người dân trồng hoa cũng gặp khó khăn, ai nấy đều mong chờ thời tiết thuận lợi để có một vụ hoa Tết bội thu.

Những loại hoa đặc trưng ngày Tết như thược dược, violet từ làng Tây Tựu đã tỏa đi khắp các phố phường Hà Nội.

Bảo Khánh