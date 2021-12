Bắt tên cướp từ Đồng Nai lên Đắk Nông trốn truy nã suốt 10 năm

Sau khi cùng nhóm bạn cướp 15 triệu đồng của 2 người dân ở xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom, Đồng Nai), Hướng lên Đắk Nông lẩn trốn. Đối tượng này vừa bị Công an huyện Đắk Glong bắt giữ sau 10 năm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Sáng nay ( 7/12), thông tin từ Công an huyện Đắk Glong (Đắk Nông) cho biết, cơ quan này vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã Dương Chí Hướng (SN 1988, trú tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Quảng Khê (huyện Đắk Glong).

Đối tượng Hướng bị bắt giữ sau 10 năm lẩn trốn lệnh truy nã tội 'cướp tài sản'.

Trước đó, khoảng tháng 1/2011, Hướng cùng với một số đối tượng khác dùng dao không chế, cướp số tiền 15 triệu đồng của 2 người dân ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom để lấy tiền tiêu xài cá nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương, lên Đắk Nông lẩn trốn.

Đến ngày 28/5/2011, Công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định truy nã đối với Dương Chí Hướng về tội "Cướp tài sản".

Sau khi rà soát địa bàn, ngày 4/12/2021, Công an huyện Đắk Glong phát hiện, bắt giữ Dương Chí Hướng khi đang lẩn trốn trên địa bàn thôn Tân Tiến, xã Quảng Khê. Hiện Công an huyện Đắk G’long đang làm thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an huyện Trảng Bom để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sông Cài