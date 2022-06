Trộm hơn 1 tỷ ở Hà Nội, nhóm người Mông Cổ định trốn sang Campuchia

Sau khi lấy trộm được hơn 1 tỷ ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), nhóm người Mông Cổ di chuyển vào miền Nam định trốn sang Campuchia.

Vào khoảng 12h50 ngày 3/6, một cặp vợ chồng người Thụy Điển đi ăn phở tại số 10 Lý Quốc Sư (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). Lúc này, người chồng đem theo ví để trong balo và treo phía sau lưng ghế khi ngồi ăn.

Sau đó, có 4 đối tượng đeo khẩu trang vào ngồi bàn bên cạnh nhưng không gọi đồ ăn. Ít phút sau, cả 4 rời đi.

Cặp đôi người Thụy Điển sau khi ăn xong thì người vợ thanh toán tiền và cùng nhau sang quán cà phê tại số 5 phố Chân Cầm để uống nước.

Trở về khách sạn, đến khoảng 15h20, người chồng cầm đến điện thoại thì phát hiện thẻ tín dụng bị rút tổng cộng số tiền 1.056.500.000 đồng. Tiếp tục kiểm tra balo họ phát hiện ví tiền trong đó có thẻ tín dụng, thẻ ATM và nhiều giấy tờ liên quan đã bị lấy cắp.

Hai vợ chồng người này sau đó đã đến Công an phường Hàng Trống trình báo.

Tiếp nhận đơn trình báo, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sư Công an thành phố Hà Nội; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội; Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và Cục An ninh cửa khẩu Bộ tư lệnh Biên phòng tổ chức điều tra truy xét, rà dựng các đối tượng để tập trung truy bắt.

Quá trình điều tra, Công an phường Hàng Trống phát hiện ngày 30/5, một nhóm người Mông Cổ đi xe máy xuất hiện trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn nên đã ghi nhận, thu thập đặc điểm nhận dạng.

Căn cứ kết quả rà soát hiện trường nơi xảy ra vụ việc du khách người Thụy Điển bị trộm cắp tài sản, kết hợp thông tin thu thập trước đó, Công an quận Hoàn Kiếm xác định ổ nhóm gây ra vụ trộm cắp trên chính là nhóm người Mông Cổ mà Công an phường Hàng Trống đã ghi nhận.

Kiểm tra hành chính 2 nơi khai báo tạm trú của ổ nhóm này là số 110 Thái Thịnh (quận Đống Đa) và 99 Đàm Quang Trung (quận Long Biên, Hà Nội) thì các đối tượng đã rời khỏi đây, không xác định được địa điểm di chuyển.

Sau đó, Công an quận Hoàn Kiếm đã đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và Cục An ninh cửa khẩu Bộ tư lệnh Biên phòng chú ý các đối tượng người Mông Cổ khi họ làm thủ tục xuất cảnh.

Chiều 4/6, trong quá trình theo dấu các đối tượng, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 1 người Mông Cổ khi vừa xuất hiện tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, người này rất lì lợm, nhất quyết không chịu khai nhận hành vi phạm tội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định, đồng bọn của đối tượng này đang trên đường di chuyển vào TP.HCM, xuất phát từ Hà Nội đêm 3/6 với mục đích sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Ngay lập tức, một mũi trinh sát đã lên đường đi Tây Ninh. Cùng lúc đó, đơn vị cũng đã phối hợp với Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Tây Ninh để nắm được di biến động của tội phạm.

Lúc 1h30 ngày 5/6, 7 đối tượng trong ổ nhóm này đã bị Cảnh sát hình sự Hà Nội bắt tại một khách sạn trên địa bàn huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, địa điểm lưu trú cuối cùng trước khi chúng rời Việt Nam theo kế hoạch.

Tối 5/6, đối tượng cuối cùng cũng bị lực lượng Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài bắt giữ, bàn giao cho Công an Hà Nội.

Bước đầu, nhóm này khai sang Việt Nam với mục đích trà trộn vào khách du lịch để trộm cắp tài sản. Sau khi lấy trộm ví tiền của cặp vợ chồng du khách Thụy Điển, các đối tượng đã lấy thẻ tín dụng của bị hại, đến 2 cửa hàng vàng ở số 26 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng và trong Trung tâm thương mại Tràng Tiền để quẹt thẻ, mua vàng, trang sức.

Sau đó, chúng nhanh chóng đem số vàng mua được đến một hiệu vàng ở đường Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội để bán lấy 21.700 USD. Số tiền và vàng này các đối tượng đã chia nhau.

Theo Tổ quốc