Triệu tập 3 đối tượng rải tờ rơi cho vay nặng lãi ở Lâm Đồng

Các đối tượng bị cơ quan công an triệu tập lên làm việc là Lê Bá Kiên (40 tuổi), Nguyễn Văn Trọng (21 tuổi, cùng ngụ tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) và Võ Khoa Tuấn (23 tuổi, ngụ tại huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Trước đó, sáng 8/4, người dân TP Bảo Lộc phát hiện một nhóm đối tượng rải tờ rơi cho vay trên nhiều tuyến đường tại trung tâm Bảo Lộc, nội dung cho vay vốn với thủ tục đơn giản, giải ngân trong ngày. Người vay chỉ cần liên hệ số điện thoại trên tờ rơi, sau đó cung cấp Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu là có thể vay được tiền, không cần tài sản thế chấp.

3 đối tượng tại cơ quan công an.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an TP Bảo Lộc xác định số tờ rơi này do Kiên, Trọng và Tuấn trực tiếp rải trên các tuyến đường để tìm kiếm khách hàng thực hiện các giao dịch cho vay với lãi suất “cắt cổ”. Kiểm tra phòng trọ của Kiên và Trọng trên địa bàn phường Lộc Sơn, cơ quan công an còn phát hiện hơn 20.000 tờ rơi in thông tin cho vay vốn cùng một số tang vật liên quan khác. Tương tự, tại phòng trọ của Tuấn ở xã Lộc Châu cũng có hàng ngàn tờ rơi cho vay nặng lãi.

Tại cơ quan công an, bước đầu Kiên, Trọng và Tuấn khai nhận, sau khi phát tờ rơi và có khách hàng liên hệ vay tiền, các đối tượng tìm đến tận nhà để xác minh thông tin sau đó đưa tiền cho vay. Từ đầu tháng 4 đến nay, có 7 khách hàng ở các huyện Di Linh, Đạ Huoai và TP Bảo Lộc vay tiền của các đối tượng, bình quân mỗi người vay từ 5 đến 10 triệu đồng, với lãi suất lên đến 350%/năm.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Bảo Lộc tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo vov.vn