Triệt xóa ổ nhóm tín dụng đen 'núp bóng' cửa hàng mua bán xe ô tô ở Thanh Hóa

icon

Công an thị xã Thái Hòa vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) và các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức lô đề, bắt giữ 13 đối tượng.