Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá, giao dịch 2 tỷ đồng mỗi ngày

Công an huyện Krông Năng phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) vừa triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet trên địa bàn huyện Krông Năng, số tiền giao dịch hơn 2 tỷ đồng mỗi ngày.

Đường dây cá độ này do Văn Chín (39 tuổi, trú xã Tam Giang, huyện Krông Năng) cầm đầu. Công an đã khởi tố bị can đối với Chín và 14 người khác để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

15 đối tượng tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó, Chín đã liên lạc với một người đàn ông ở TP.HCM (chưa rõ nhân thân, địa chỉ) để mua 2 tài khoản cá độ bóng đá trên mạng Internet. Sau đó, Chín giao lại 1 tài khoản cho Phan Anh Quân (31 tuổi, trú cùng huyện) quản lý. Người này chia nhỏ ra thành nhiều tài khoản chân rết, sau đó cho nhiều số con bạc ở huyện Krông Năng tham gia cá độ. Tài khoản còn lại, Chín cũng làm tương tự và để nhiều người khác ở huyện Krông Năng tham gia.

Mỗi ngày, các tài khoản con của Chín và Quân cho hàng chục đối tượng tham gia cá độ, số tiền giao dịch trên 2 tỷ đồng. Việc thắng thua căn cứ vào các trận đấu thuộc giải vô địch các quốc gia Tây Ban Nha, Anh, Đức, Pháp, Italy, Nam Mỹ… Sau các trận đấu, Chín và Quân tổ chức thu và chung tiền thắng thua cho các con bạc.

Một cán bộ điều tra huyện Krông Năng cho biết, đây là vụ cá độ bóng đá qua mạng lớn nhất từ trước tới nay được phát hiện trên địa bàn huyện. Các đối tượng có thủ đoạn tinh vi, sử dụng thành thạo công nghệ khi chỉ giao dịch bằng các trang mạng xã hội như zalo, facebook, viber, chuyển tiền qua thẻ…

Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo vov.vn