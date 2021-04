Bắt giữ hơn 2 tạ ma túy ở Nghệ An

Chiều 3/4, một lãnh đạo BCH Bộ đội Biên phòng Nghệ An xác nhận vừa bắt 1 vụ vận chuyển gần 230kg ma túy tại trạm thu phí Hoàng Mai (TX Hoàng Mai).

Gần 230kg ma túy bị lực lượng chức năng Nghệ An bắt quả tang vào rạng sáng nay 3/4 tại TX Hoàng Mai.

Theo đó, sau quá trình trinh sát, vào khoảng 1h sáng 3/4, tại Trạm thu phí Hoàng Mai (TX Hoàng Mai, Nghệ An), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), BCH Bộ đội Biên phòng Nghệ An triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt 1 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 230kg ma túy, 1 xe ô tô và các vật dụng liên quan.

Trước đó vào năm 2019, cũng tại địa bàn huyện Quỳnh Lưu giáp ranh với thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã thu giữ hơn 8 tạ ma túy. Số hàng cấm này được cất giấu trong 50 chiếc loa thùng có xuất xứ từ nước ngoài, và 23 bao tải vứt rải rác dọc đường Quốc lộ.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

