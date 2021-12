Triệt phá tụ điểm 'bay lắc' trong quán karaoke, phát hiện 22 đối tượng dương tính với ma túy

Ập vào quán karaoke, công an phát hiện tại 2 phòng hát có tổng cộng 25 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh cho kết quả 22/25 đối tượng dương tính với ma túy.

Chiều 6/12, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết vừa phát hiện 25 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Luxury ở xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa và tiến hành tạm giữ hình sự 4 đối tượng để làm rõ về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Quán karaoke nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 23h00 ngày 4/12, nhận được tin báo của người dân phản ánh về hoạt động của quán karaoke Luxury, Công an huyện Hiệp Hòa tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh trên.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại 2 phòng hát có tổng cộng 25 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó gồm có 21 khách hát và 4 nhân viên phục vụ. Qua test nhanh cho kết quả 22/25 đối tượng dương tính với ma túy.

Ngoài ra, cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang tại phòng hát số 2 có đối tượng Nguyễn Văn Ý (SN 1995) và Nguyễn Quang Thạch (SN 1992) cùng trú tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Thu giữ tang vật gồm: 01 đĩa sứ chứa các tinh thể màu trắng, 01 túi nilon bên trong chứa các mảnh vỡ của viên nén màu xám; 01 vỏ bao thuốc lá hiệu 555 bên trong có chứa 04 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, 04 viên nén màu xám và 08 viên nén màu hồng (tất cả nghi ma túy). Các đối tượng khai nhận đó là ma túy dạng Ketamine và ma túy dạng kẹo.

Tiếp tục kiểm tra tại phòng hát số 03, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Văn Hoàng (SN 2000, ở xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa) và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1998, ở xã Đại Hóa, huyện Tân Yên) có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy là 01 túi nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng (nghi ma túy). Hai đối tượng này khai nhận là ma túy dạng Ketamine.

Công an huyện đã lập biên bản, ra quyết định tạm giữ đối với 4 đối tượng Nguyễn Văn Ý, Nguyễn Quang Thạch, Lê Văn Hoàng và Nguyễn Văn Hạnh để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng còn lại về hành vi tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy.

Bên cạnh đó, tổ công tác Công an huyện thiết lập hồ sơ xử lý đối với cơ sở karaoke Luxury về hành vi vi phạm pháp luật, không tuân thủ các quy định của Ban chỉ đạo các cấp trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Đây là một trong những vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều đối tượng đã bị lực lượng Công an bắt giữ, triệt phá có liên quan đến cơ sở karaoke Luxury.

Trước đó, vào các ngày 16/10/2021, 7/11/2021 Công an huyện Hiệp Hòa đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở trên về hành vi "Không chấp hành quy định về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh" theo Quyết định số 11/CT-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình mới, đề xuất Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 15.000.000đ, đồng thời tạm giữ các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, ngày 16/11/2021, cơ sở karaoke Luxury tiếp tục có những vi phạm trong hoạt động kinh doanh, lực lượng Công an huyện đã phát hiện, bắt quả tang tại phòng hát của cơ sở 01 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thiết lập hồ sơ, khởi tố 01 vụ/01 bị can về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Nhận thấy cơ sở karaoke Luxury tái phạm nhiều lần, không chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, an toàn phòng chống dịch. Công an huyện Hiệp Hòa đã có văn bản tham mưu Chủ tịch UBND huyện đề nghị Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Bắc Giang rút giấy phép hoạt động kinh doanh của cơ sở trên.

Trong tình hình hiện nay, công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 là nhiệm vụ hàng đầu, tiên quyết. Nhiệm vụ ấy đang bước vào giai đoạn cam go, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân.

Song hành với đó, lực lượng Công an huyện tiếp tục duy trì công tác đảm bảo an ninh trật tự, quyết liệt đấu tranh đến cùng với các hành vi vi phạm pháp luật, quyết tâm bảo vệ thành quả công tác phòng chống dịch của tỉnh nhà.

Sông Yên