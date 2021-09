Triệt phá ổ bạc ở TP.HCM, thu giữ hơn 1,5 tỷ đồng

Ngày 30/9, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá một sòng bạc với quy mô lớn do Lê Quốc Thịnh (SN 1989, ngụ Bình Chánh) và Đặng Hoàng Vinh (SN 1988, ngụ Bình Tân) tổ chức.

Vinh, Thịnh sử dụng khu câu cá giải trí để tổ chức sòng bạc trong thời điểm xiết chặt giãn cách xã hội phòng chống dịch.

Khoảng 17h45 ngày 29/9, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh bất ngờ ập vào khu câu cá giải trí Tấn Đạt (đường Bông Văn Dĩa, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh).

Tại đây, các tổ công tác phát hiện các con bạc đang sát phạt bằng hình thức bài cào 3 lá, các tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ 18 đối tượng, thu giữ tại hiện trường 214 triệu đồng trên chiếu bạc, 224 triệu đồng các con bạc vứt tại hiện trường, 14 triệu đồng tiền xâu, 1 bộ bài Tây đang sử dụng, 10 bộ bài Tây chưa qua sử dụng.

Khám xét, các tổ công tác thu giữ hơn 1 tỷ đồng tiền mặt, 22 ĐTDĐ cùng 3 xe ô tô và 4 xe gắn máy tại hiện trường. Tổng số tiền thu giữ từ sòng bạc này là hơn 1,5 tỷ đồng.

Các con bạc và tang vật bị bắt quả tang ngay tại sòng.

Trong số các con bạc "khát nước" này có khá nhiều phụ nữ. Kết quả điều tra ban đầu được biết, sòng bạc này được tổ chức từ ngày 17/8 (thời điểm mà TP Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch) đến nay. Địa điểm lập sòng bạc là khu câu cá giải trí do Thịnh làm chủ. Sau khi bàn bạc với nhau, Vinh đứng ra thuê địa điểm câu cá trên của Thịnh với giá 2 triệu/ngày để thiết lập sòng bài. Trong thời điểm giãn cách xã hội, sau khi liên lạc thỏa thuận, Vinh, Thịnh trực tiếp dùng xe ô tô đón các con bạc vào sòng bạc chơi.

Để có người phục vụ tại sòng, 2 đối tượng thuê Nguyễn Tấn Lực và Nguyễn Thanh Tâm với giá 500.000 đến 1 triệu đồng/ngày. Trong sòng, Vinh quy định định mỗi lần nhà cái ăn 4 triệu đồng trở xuống, Vinh thu tiền xâu là 100.000. Nhà cái ăn trên 4 triệu, Vinh lấy tiền xâu là 200.000. Các con bạc đến sòng chơi còn phải trả phí đưa đón là 500.000/người. Vợ của Vinh là Nguyễn Thị Thúy An trực tiếp thu các khoản tiền trên.



Hằng ngày sòng bạc hoạt động từ 13h đến 21h, mỗi ván các con bạc đặt từ 1 đến 2 triệu đồng. Theo lời khai của Vinh, sau khi trừ các chi phí, mỗi ngày Vinh bỏ túi từ 13-17 triệu đồng.

Thời điểm các tổ công tác ập vào sòng bạc chỉ có Vinh, Thịnh không có mặt. Công an huyện Bình Chánh đang tổ chức truy xét đối tượng này.





Theo cand.com.vn