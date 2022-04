Triệt phá đường dây mua bán ma tuý từ Sơn La về Hải Dương

Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin về đường dây mua bán trái phép 12kg ma tuý tổng hợp.

Đây là đường dây mua bán ma tuý tổng hợp với quy mô và số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến được Công an tỉnh Hải Dương triệt phá thành công.

Liên quan đến vụ án trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với hai đối tượng gồm Đỗ Tiến Sơn (SN1991, HKTT tại xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc) và Phạm Văn Long (SN 1990, trú tại thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) về tội danh mua bán trái phép chất ma tuý.

Tang vật Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương thu giữ.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma tuý và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an có thông tin về đường dây mua bán trái phép chất ma tuý từ Sơn La đưa về Hải Dương và một số tỉnh lân cận tiêu thụ.

Quá trình thu thập tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ đã dựng được chân dung hai đối tượng nghi vấn là Sơn và Long. Quá trình dày công thu thập tài liệu xác định Long là đối tượng cầm đầu đường dây, trực tiếp tiến hành giao dịch mua bán trái phép chất ma túy.

Từ dấu hiệu nghi vấn trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, xác lập án đấu tranh. Trong quá trình này, các thành viên của ban chuyên án gặp nhiều khó khăn do phương thức và thủ đoạn phạm tội tinh vi của đối tượng gây án. Trong đó, đối tượng Long là kẻ có 4 tiền án cực kỳ tinh vi trong thủ đoạn hoạt động.

Cụ thể, ma tuý được vận chuyển bằng xe ô tô cá nhân. Khi lên Sơn La lấy ma tuý, hai đối tượng không đi cùng nhau… Khi trở về, một đối tượng đi trước để cảnh giới, dò đường; đối tượng đi sau vận chuyển hàng, chỉ cần phát hiện sơ hở sẽ lập tức bỏ chạy. Vì thế, để bắt giữ được đối tượng đòi hỏi phải tính toán thận trọng, nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt, người dân, thu giữ được tang vật của vụ án.

Đối tượng Phạm Văn Long.

Quá trình theo dõi, ngày 6h45 ngày 1/4, tại khu vực đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn thuộc địa phận thôn Long Tràng, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện bắt giữ Sơn khi đối tượng này đang trên đường vận chuyển gần 12kg ma túy tổng hợp từ Sơn La về Hải Dương tiêu thụ. Mở rộng điều tra, ban chuyên án đã bắt giữ Long.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, Sơn và Long khai nhận quen biết nhau qua quan hệ xã hội. Vì mục đích kiếm tiền tiêu xài, các đối tượng đã hình thành đường dây mua bán ma tuý với số lượng lớn về Hải Dương tiêu thụ. Để duy trì hoạt động của đường dây với mạng lưới chân rết rộng khắp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận, các đối tượng đã trang bị vũ khí nóng, dùng các loại phương tiện để ngụy trang, phân công vai trò, nhiệm vụ chặt chẽ từng mắt xích và dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng.

Với quyết tâm đấu tranh, xử lý triệt để các đường dây, tụ điểm và tội phạm ma túy nhằm làm trong sạch địa bàn, góp phần giữ gìn ANTT, chỉ sau 7 ngày xác lập chuyên án, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, bằng sự phối hợp chặt chẽ của phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị tham gia, 2 đối tượng cộm cán của đường dây đã bị tóm gọn. Toàn bộ tang vật liên quan bao gồm 12 túi ma túy loại Ketamin, 5 túi ma túy loại Methamphetamin, 1 túi ma túy MDMA bị thu giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Long, Sơn và các đối tượng khác có liên quan đến đường dây trên địa bàn TP.Hải Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 số viên nén, túi chất bột màu trắng, vũ khí quân dụng và một số giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý trước pháp luật

Theo cand.com.vn