Triệt phá 2 nhóm tín dụng đen phá tài sản, tra tấn 'con nợ' ở Hà Tĩnh

Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố 2 vụ án cùng nhiều bị can liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng cưỡng đoạt tài sản tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, ngày 16/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án, khởi tố 2 bị can về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Ở vụ án thứ nhất, các bị can bị khởi tố gồm Thái Đình Bình (SN 1992, trú tại thị trấn Phố Châu) và Nguyễn Tiến Tường (SN 1991, trú tại xã Sơn Lâm), cùng huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2018, đối tượng Thái Đình Bình rủ Nguyễn Tiến Tường chung vốn để hoạt động cho vay nặng lãi dưới hình thức kinh doanh cầm đồ.

Các đối tượng có cho chị P.T.H (SN 1972, trú tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) vay số tiền 40.000.000 đồng, với mức tiền lãi là 5.000 đồng/triệu/ngày. Thời gian đầu, chị P.T.H đã đóng tiền lãi và tiền gốc đầy đủ theo thỏa thuận. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, kinh tế khó khăn nên từ tháng 5/2021 trở lại nay chị H. chưa có tiền để đóng lãi cho Bình và Thái.

Ngày 4/8/2021, Thái Đình Bình và Nguyễn Tiến Tường rủ thêm 3 đối tượng là Nguyễn Văn Giáo (SN 1996); Cao Ngọc Hà (SN 1990) và Nguyễn Đức Hiếu (SN 2003, đều trú tại huyện Hương Sơn), đến chợ Phố Châu lấy toàn bộ hoa quả của chị P.T.H buôn bán tại đây, nhằm gây sức ép để đòi khoản tiền mà chị H đang nợ.

Nhận được thông tin trình báo của người dân, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Bước đầu, Thái Đình Bình và Nguyễn Tiến Tường thừa nhận có tiến hành hoạt động cho vay lãi nặng, mức lãi suất dao động từ 3.000 đồng/triệu/ngày tới 5.000 đồng/triệu/ngày, tùy theo sự thống nhất và mối quan hệ giữa 2 bên (cao gấp 9,2 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự).

Đối tượng Thái Đình Bình bị triệu tập lên cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Điều tra mở rộng, cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn còn phát hiện được 4 hợp đồng cho vay lãi nặng khác mà đối tượng Thái Đình Bình và Nguyễn Tiến Tường đã cho người dân vay với phương thức và lãi suất tương tự.

Qua 5 hợp đồng nói trên, cơ quan Công an xác nhận, khoản tiền mà đối tượng Bình và Thái hưởng lợi bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi là 154.736.000 đồng.

Trước đó, vào ngày 6/8/2021, cơ quan CSĐT công an huyện Hương Sơn cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Đình Bình, Nguyễn Tiến Tường, Nguyễn Văn Giáo, Cao Ngọc Hà, và Nguyễn Đức Hiếu về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Vụ án thứ 2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn ra quyết định khởi tố đối với Lê Thị Hiền (SN 1963) trú tại thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và cố ý gây thương tích.

Cơ quan điều tra tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng Lê Thị Hiền. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Theo thông tin cơ quan điều tra Công an huyện Hương Sơn cung cấp, qua công tác nắm tình hình và và thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan, xác định đối tượng Lê Thị Hiền (SN 1963, trú tại thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) trong thời gian qua đã tiến hành thực hiện hành vi cho vay nặng lãi trên địa bàn huyện.

Tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Lê Thị Hiền, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu và hợp đồng thể hiện nội dung cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự mà Hiền là người đứng tên cho vay.

Qua làm việc với cơ quan Công an, đối tượng Lê Thị Hiền khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi cho vay lãi nặng đối với nhiều người từ năm 2017 tới nay với phương thức vay do hai bên tự thống nhất thỏa thuận về cách thức vay và trả, mức lãi suất cho vay là 3000 đồng/1 triệu/ngày.

Đối tượng Lê Thị Hiền tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Làm việc với những người vay tiền có tên trong các hợp đồng cho vay thu giữ được trước đó tại nhà đối tượng Hiền, bước đầu cơ quan Công an huyện Hương Sơn đã xác định được hành vi cho vay nặng lãi của đối tượng Lê Thị Hiền và chứng minh được tổng số tiền mà Hiền đã hưởng lợi bất chính từ hoạt động cho vay là 115.922.000 đồng trên 6 hợp đồng cho vay.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, sáng 16/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hiền về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, ngày 15/8, Lê Thị Hiền bị cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn khởi tố đối về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra, ngày 03/8, đối tượng Lê Thị Hiền hẹn anh T.Q.H (SN 1978, trú tại xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) là người vay tiền của Hiền, qua nhà Hiền để trả tiền lãi và tiền nợ gốc. Tại đây, anh T.Q.H chưa có tiền để trả cho Hiền nên đối tượng đã dùng đoạn dây điện đánh liên tiếp vào người anh Hùng khoảng 15 cái.

Do chưa có tiền trả cho chủ nợ nên anh T.Q.H cam chịu để Hiền đánh mà không có sự chống cự lại. Hậu quả anh T.Q.H đã bị nhiều vết bầm tím trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 5%.

Đối tượng Lê Thị Hiền đánh gây thương tích cho anh T.Q.H. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Qua tài liệu thu thập được biết, trước đó đối tượng Lê Thị Hiền từng có 2 tiền án về tội ''Trộm cắp tài sản''.

Hiện Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng các vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tới nhà bạn ăn cơm, thanh niên bị nhóm đòi nợ chủ nhà đâm chết Khi đang ăn cơm ở nhà bạn, anh Q bị nhóm người đến đòi tiền nợ chủ nhà đâm trọng thương, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thanh niên 20 tuổi từ Thanh Hóa vào Huế cho vay tín chấp, lãi suất hơn 18 lần quy định Thanh niên 20 tuổi ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) vào Thừa Thiên - Huế tạm trú, cho vay tiền với lãi suất gấp 18,25 lần so với quy định, vừa bị Cơ quan Công an TP Huế khởi tố về tội cho vay nặng lãi.

Dương Cầm