Huế: Không lệnh cấm, nhà hàng, quán sá sầm uất tự đóng cửa phòng dịch

Trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã yêu cầu các khách sạn, trung tâm tổ chức sự kiện không tổ chức tiệc cưới, liên hoan, tiệc mừng… bắt đầu từ 0h ngày 3/8; các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán nước giải khát khu tập luyện thể thao phải thực hiện giãn cách xã hội mỗi bàn tối đa không quá 4 người, bàn cách bàn tối thiểu 2m và bố trí nước rửa tay sát khuẩn…

Người dân lưu thông trên đường phố đều đeo khẩu trang.

Mặc dù chưa có thông báo cấm các hoạt động kinh doanh buôn bán để phòng, chống Covid-19, tuy nhiên, nhiều nhà hàng ăn uống, cà phê, buôn bán nhỏ lẻ… trên địa bàn TP Huế đã chủ động tự nguyện đóng cửa hoặc bán “ship về tận nhà”…, đồng thời thực hiện yêu cầu giữ khoảng cách khi vào quán.

Theo ghi nhận của PV trong ngày 6/8 trên các con đường sầm uất nhất của TP Huế như Hùng Vương, Phan Đăng Lưu, Phạm Ngũ Lão, Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ, các cơ sở kinh doanh đều để sẵn nước rửa tay sát khuẩn trước cửa, nhiều quán khuyến khích khách hàng mua đồ ăn thức uống mang về hoặc quán sẽ ship tận nhà.

Do thực hiện phòng chống dịch, khách thưa thớt hơn, nhiều nhà hàng, quán cà phê treo bảng thông báo “tạm đóng cửa vì sức khỏe cộng đồng”, “giảm 15% mang về”, “quán tạm đóng cửa để phòng, chống Covid-19”…

Theo Cơ quan Công an TP Huế, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Huế) cũng đang triển khai phối hợp với công an các phường tăng cường công tác kiểm tra nhắc nhở thường xuyên tại các chợ, cơ sở kinh doanh buôn bán hàng nhu yếu phẩm như nhà thuốc, quầy kinh doanh lương thực, thực phẩm… yêu cầu không được tăng giá. Đồng thời, lực lượng chức năng yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh ký cam kết không lợi dụng tình hình dịch bệnh để găm hàng hóa, đầu cơ tăng giá…

Quán 68 trên đường Hồ Đắc Di (TP Huế) đóng cửa treo bảng thông báo tạm nghỉ.

Một quán cà phê ở ngã 4 Nguyễn Huệ - Lý Thường Kiệt (TP Huế) cũng tạm ngừng hoạt động.

Một số quán trên đường Phạm Ngũ Lão (TP Huế) “cửa đóng then cài”.

Quán cà phê 82 trên đường Hùng Vương (TP Huế) treo bảng thông báo “quán chỉ phục vụ 1 bàn không quá 4 người”.

Phố đi bộ Chu Văn An – Phạm Ngũ Lão – Võ Thị Sáu (TP Huế) ban ngày ít người qua lại.

Lực lượng chức năng TP Huế kiểm tra nhắc nhở các cơ sở kinh doanh buôn bán để ổn định giá.

Hà Oai

