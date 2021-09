Tạm giữ nghi can, lấy lời khai vụ thi thể không nguyên vẹn ở TP.HCM

Nghi can tên Trần Huy (SN 1987, quê Lâm Đồng), thời điểm bị bắt giữ có biểu hiện ngáo đá và đang được công an lấy lời khai phục vụ điều tra.

Khuya 26/9, Công an quận 7 (TP.HCM) đang tạm giữ nghi can Trần Huy (SN 1987, quê Lâm Đồng) để điều tra vụ việc người dân phát hiện thi thể không nguyên vẹn tại một chuồng gà trên địa bàn quận 7.

Nghi can Trần Huy tại cơ quan công an.

Được biết, thời điểm bị bắt giữ nghi can có biểu hiện ngáo đá và đang được công an lấy lời khai phục vụ điều tra.

Đến 22 giờ 45 phút, công an đang có mặt phong toả toàn bộ con hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7.

Trước đó, chiều cùng ngày, người dân nghe tiếng la hét từ căn nhà ở hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn. Khi đến xem, mọi người tá hoả khi phát hiện thi thể 1 người đàn ông không còn nguyên vẹn nằm gần khu vực chuồng gà.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận 7 phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM, VKSND có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ việc. Nghi can sau đó bị lực lượng công an khống chế đưa về trụ sở phục vụ quá trình điều tra.

Theo điều tra bước đầu, nạn nhân là người đàn ông 45 tuổi, nhà bán tạp hoá tại hẻm 645 Trần Xuân Soạn. Nguyên nhân ban đầu tình nghi do mâu thuẫn đá gà.

