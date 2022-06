Tóm gọn kẻ buôn ma túy ‘thủ’ nhiều vũ khí nóng, bắt quả tang nhóm thanh niên vào khu nghỉ dưỡng ‘phê pha’

4/5 đối tượng “mở tiệc” trong khu nghỉ dưỡng có kết quả test nhanh dương tính với chất ma túy. Kẻ buôn “hàng trắng” ở miền tây Nghệ An luôn tủ nhiều loại vũ khí “nóng” cũng vừa bị tóm gọn.

5 đối tượng “mở tiệc” ma túy trong khu nghỉ dưỡng bị công an bắt quả tang.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Cụ thể, vào lúc 1h ngày 15/6, phòng PC04, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an thị xã Cửa Lò triển khai lực lượng ập vào một căn biệt thự tại khu nghỉ dưỡng thuộc địa bàn phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò.

Tại đây, cơ quan Công an đã bắt quả tang 5 đối tượng (3 nam, 2 nữ) tuổi từ 28 đến 46 đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 0,29 gam ketamin và một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh 4/5 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Hiện, Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Tiếp đó, vào khoảng 13h30 ngày 15/6/2022, tại khu vực bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Phòng PC04 (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Tương Dương đồng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Kỳ Sơn (Tổ tuần tra phòng chống ma tuý tuyến Quốc lộ 7A) phá thành công chuyên án, triệt xóa điểm phức tạp về ma túy có trang bị vũ khí nóng, bắt giữ thành công đối tượng Kha Văn Bảy (SN 1984, trú tại bản Đửa, xã Lượng Minh).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 01 vũ khí quân dụng, 17 viên đạn, 7 khẩu súng tự chế và 50 viên ma tuý tổng hợp, 2,5gam heroin...

Kha Văn Bảy trang bị nhiều “vũ khí nóng” trong mỗi chuyến buôn ma túy.

Được biết, Bảy là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, thường sử dụng lựu đạn và súng quân dụng khi mua bán ma túy. Tại thời điểm bị bắt giữ, đối tượng này đã ngoan cố chống trả lực lượng chức năng, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã khống chế thành công đối tượng.

Hiện, Chuyên án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo Trâm