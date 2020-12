Tôm đất xuất hiện dày đặc sau lũ, người dân kiếm hơn nửa triệu đồng mỗi đêm

Tôm đất xuất hiện dày đặc ở đầm Ô Loan (huyện Tuy An, Phú Yên) sau những đợt mưa lũ kéo dài đã tạo nguồn thu nhập khá cho người dân nơi đây.

Liên tiếp những ngày qua, tôm đất (loài tôm tự nhiên sống trong đầm) xuất hiện dày đặc ở đầm Ô Loan, bằng nhiều hình thức khai thác, như đóng đáy, đăng chấn, hoặc thả lưới, thả lờ, bình quân mỗi đêm mỗi ngư dân ở huyện Tuy An có thể khai thác được từ 1,2 - 1,5kg tôm đất.

Tôm đất xuất hiện dày đặc ở đầm Ô Loan

Đối với các ngư dân đánh bắt chuyên nghiệp ở các xã An Cư, An Hòa Hải và An Ninh Đông mỗi đêm có thể khai thác được từ 3 - 5kg tôm đất, với giá tôm được thu mua từ 130.000 - 170.000 đồng/kg nhiều ngư dân dễ dàng bỏ túi hơn nửa triệu đồng/đêm.

Anh Nguyễn Mạnh Hải, xã An Cư (H. Tuy An, Phú Yên) cho biết: "So với khi, năm nay tôm đất xuất hiện khá dày. Tôi đi một đêm thì kiếm từ 3 - 4kg tôm và các loại cá khác nữa, tính sơ sơ cũng bỏ túi được khoảng 600.000 đồng. Đây là mức thu nhập cao ở vùng quê".

Đây là loài hải sản được nhiều khách hàng ưu chuộng nên đánh bắt bao nhiêu đều được thương lái thu mua

Cũng theo anh Hải, tuy tôm xuất hiện dày nhưng kích cỡ của tôm còn khá nhỏ, nếu để tôm đất tiếp tục sinh trưởng trong tự nhiên từ 10 - 15 ngày nữa, thì trọng lượng của tôm sẽ tăng đáng kể và nguồn lợi từ tôm đất đem lại cho ngư dân có thể cao gấp 2 - 3 lần so với thời điểm hiện nay.

Tôm đất là loại thực phẩm được xếp vào hàng đặc sản ở địa phương này, với độ tươi, ngọt, giá trị dinh dưỡng cao

Tôm đất là một trong những loài thủy sản tự nhiên ở đầm Ô Loan, được xếp vào hàng đặc sản ở địa phương này. Cao điểm tôm đất xuất hiện bắt đầu vào tháng 9 và cho khai thác đến tháng 2 năm sau.

Nhờ chế biến được nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng, nên tôm đất thường bị hút hàng trên thị trường, nhất là trong dịp Lễ, Tết.

