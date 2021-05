Toàn bộ clip 'nóng' bar Sunny là giả mạo, ngụy tạo, công an truy tìm kẻ phát tán

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã giám định kết luận, các clip nóng lan truyền trên mạng nghi của bar Sunny đều là clip giả mạo, ngụy tạo, hôm qua vừa có kết luận giám định, công an đã ra quyết định khởi tố.

Trao đổi với PV Infonet báo VietNamNet trưa 11/5, Đại tá Đinh Ngọc Khoa – Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Toàn bộ clip nóng được tung lên mạng xã hội đều không liên quan đến quán bar Sunny, các thông tin trên mạng là không đúng sự thật”.

Về việc đã tìm ra đối tượng tung clip đồi trụy hay chưa, Đại tá Đinh Ngọc Khoa chia sẻ: “Do mạng xã hội quá rộng, nên công an tỉnh chưa tìm ra ngay được đối tượng, hiện công an tỉnh đang phối hợp với cơ quan An ninh mạng để tiến hành điều tra, làm rõ”.

Theo Đại tá Đinh Ngọc Khoa, hôm qua công an đã có kết luận giám định, đó là clip giả mạo, ngụy tạo, nên mới quyết định khởi tố vụ án.

Quán bar sunny.

Trước đó, trao đổi với PV Infonet báo VietNamNet, ông Lê Duy Thành – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Ngay sau khi có thông tin về vụ việc nêu trên, UBND tỉnh đã yêu cầu cơ quan công an khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định”.

“Tuy nhiên, qua điều tra ban đầu cho thấy, những nhóm người trên (xuất hiện trong clip-PV) đa phần không phải là người Vĩnh Phúc. Nếu hoạt động đồi trụy như vậy thực sự diễn ra, cơ quan công an phải xử lý nghiêm trách nhiệm chủ cơ sở và người liên quan trên địa bàn.

Trường hợp các clip đang lan truyền trên mạng xã hội không thật sự diễn ra tại quán bar Sunny club, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị cơ quan công an xác minh, làm rõ cá nhân nào chia sẻ thông tin sai sự thật để xử lý theo quy định”, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nhấn mạnh.

Quán bar Sunny club trên địa bàn TP Phúc Yên là nơi có nhóm chuyên gia người Trung Quốc đến ăn uống, hát, sau đó nhiều người bao gồm nhân viên, tài xế chở nhân viên đã bị mắc Covid-19 khiến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc diễn biến phức tạp.

Mới đây, phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND thành phố Phúc Yên đã ban hành quyết định thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh quán bar- karaoke Sunny số 19H8008901 tại Lô BT21-A12, đường Mai Hắc Đế, khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên.

Chủ cơ sở này là Vũ Tiến Thành (SN 1988) trú tại Tổ 6, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên. Việc thu hồi giấy phép được thực hiện theo đề nghị của Công an TP Phúc Yên.

Qua kiểm tra, Cơ quan công an đã phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh tại quán bar khi sử dụng số lượng lao động không đúng với giấy phép. Trong khi giấy phép là 5 người, nhưng kiểm tra thực tế số lượng lao động trong cơ sở là 24 người.